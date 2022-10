Pilar Rubio, colaboradora de 'El Hormiguero', tiene los ojos inmensamente azules, la sonrisa ancha y generosa, las piernas largas y bien modeladas, como el resto de su cuerpo. Es un imán toda ella para cualquiera que se le acerque. Una mujer que se ha hecho a sí misma, que alcanzó la fama de reportera gracias a “Sé lo qué hicisteis…”, programa de humor que le permitía acercarse a políticos, empresarios y famosos de todo tipo, para preguntarles sobre temas tan dispares que les dejaba sin capacidad de respuesta. Pilar tiene una belleza que incomoda a hombres y a las mujeres, ya que a su lado cualquiera se siente insignificante. Situaciones que ella solventa con simpatía, facilitando la charla y el motivo de esta entrevista que es la presentación en sociedad de la nueva colección de ropa deportiva, que ha diseñado para la prestigiosa marca gallega Selmark.



Precisamente, para Pilar diseñar moda era una espinita que tenía clavada, porque lo de coser lo lleva dentro: "Yo de pequeña he estado detrás del mostrador de una tienda con mis padres. Mi madre es modista y al final es algo que llevas en la sangre. Yo he crecido entre agujas, hilos y dedales. Coser es una forma de desarrollar esa parte que tanto echo de menos, ya que toda la vida he cosido en mi casa, con lo cual diseñar ha sido sacar algo que llevaba dentro de mí", nos ha contado, y con Selmark lo ha conseguido: "Ya colaboré con ropa de baño, aunque sí es la primera que lo hago con una colección de prendas deportivas, entre otras razones por mi pasión por el deporte y porque quería prendas que se adaptasen a mi cuerpo, o al cuerpo de cualquier mujer que se las ponga", ha desvelado sobre esta esperada colaboración.

Para ella, "trabajar en lo que te gusta es un lujo", y así lo explica cuando le recordamos que hace años podría haberse quedado en casa viviendo la gran vida: "sigo porque es lo que me hace feliz", revela. "Yo me siento como una gran superviviente, porque me adapto al medio, tiro para adelante, y sobre todo porque siempre intento mejorar. ¿Cómo? Escuchando, observando y aprendiendo de los mejores", detalla.

"Sergio y yo nos conocimos hace diez años, pero es como si nos hubiésemos conocido ayer"

¿Se refiere por 'los mejores' a sus padres? Esas dos figuras le han hecho la mujer que es hoy, y está muy orgullosa de ellos: "Yo veo cómo son mis padres, y son para mí el mayor referente y ejemplo", dice, porque le han inculcado unos valores que no podían ser mejores: "El trabajo, la constancia y la responsabilidad", desvela, y cuenta una anécdota de su infancia: "Fíjate si confiaban en mí que nunca me pidieron las notas del colegio. Yo con 10 años le decía a mi padre: 'Papá, dame dinero que me voy a matricular en un curso de inglés'. Y él me lo daba porque siempre han confiado en mí. Esa responsabilidad que he tenido desde pequeña creo que es uno de los grandes valores que mis padres me inculcaron".

Su vida ahora es muy diferente a la que tenía cuando estudiaba en Torrejón de Ardoz (Madrid): ahora vive en París, y aunque no detalla si le gustaría vivir allí para siempre o, al menos, una larga temporada, se siente agradecida por poder mantener su estrecho contacto con España: "No voy a negarte que me siento afortunada de mantener mi trabajo en 'El Hormiguero', gracias a que las distancias no son como si viviera en China".

Además, el sitio es lo de menos, porque su corazón estará donde se encuentre su marido, Sergio Ramos, con quien hace poco ha celebrado su 10º aniversario desde que se conocieran: "Es como si nos hubiéramos conocido ayer. Lo hablamos el día de nuestro aniversario, está siendo muy bonito", ha dicho poniéndose romántica. Van, como mínimo a por otros diez, aunque en esta primera década el amor lo ha cambiado e impregnado todo en su vida: "En este tiempo he aprendido a escuchar más que hablar; y antes de hablar, a reflexionar. También he aprendido a decir 'no', algo que se aprende con los años; si lo dices de manera educada, te da paz y seguridad en ti, que es muy importante".

¿Y en cuanto a sus cuatro hijos, cada vez más mayores? "Lo tengo todo muy bien atado, y los niños felices, porque están en esa edad en que lo único que quieren es jugar". Mejor que aproveche esta etapa tan bonita en la que todavía la buscan y dependen de ella porque, en sólo unos años, como todos, volarán.

Su foto favorita

Pilar Rubio

"Me gusta esta foto porque estoy con Jagger, que falleció hace 10 meses. Era mi perro favorito, mi compañero".

