Pilar Rubio y Sergio Ramos son una de las parejas más fructíferas del panorama celebritero patrio, y es que los dos tortolitos mantienen una relación desde 2012 que sigue dándoles alegrías diez años después. Por eso, los dos han querido tirar la casa por la ventana para celebrar esos diez años juntos, y no se han ido a un restaurante cualquiera y se han hecho un regalito a modo de detalle como el resto de los mortales: aprovechando que ahora viven en París, han organizado una exclusiva cena para los dos solos de la mano de Dior, tan sólo dos meses después de celebrar su tercer aniversario de bodas.

La 'maison' francesa tiene una recién inaugurada tienda-museo en el número 30 de la famosa Avenue Montaigne, donde Christian Dior fundó su firma y donde poseía los talleres de costura, y ahí, a día de hoy, la casa parisina tiene un edificio entero donde, además de tienda, tiene una sala de exposiciones, la recreación del 'atelier' del fallecido diseñador y también un exclusivo restaurante, en el que Pilar y Sergio disfrutaron de un menú hecho a medida para su décimo aniversario, aunque hace unos días Pilar confesó que su restaurante favorito de la ciudad es otro.

Con el edificio cerrado para ellos dos solos, y según hemos podido saber gracias a la publicación de Pilar en sus redes sociales, la periodista y el futbolista tomaron una copa de bienvenida mientras veían la exposición de piezas 'vintage', para luego sentarse a cenar un menú elaborado por el chef Jean Imbert y ejecutado por Antony Clémot que incluía un aperitivo de 'croque monsieur' con foie gras; cangrejo de la isla de Granville con pomelo y aguacate como entrante; como plato principal, magret de pato con verduritas y, como broche final, un rico tiramisú. Todo ello regado con un exclusivo champagne y vino blanco.

Pilar Rubio Instagram

No han trascendido los detalles del precio, pero estamos seguros de que la cifra final ascendería a un buen montante, aunque para la pareja no supondrá ningún problema. Los dos parecen querer aprovechar bien los últimos días de verano antes de la vuelta a la rutina, y es que ahora Pilar también tendrá que volver al trabajo: 'El Hormiguero' empieza su nueva temporada el próximo 5 de septiembre, y se cuenta con ella para que continúe con sus colaboraciones esporádicas.