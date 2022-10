Ana María Aldón, tras anunciar este fin de semana la ruptura total con José Ortega Cano, se sentaba con Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' para dar todos los detalles sobre su divorcio. Nada más entrar en el plató, el presentador y los colaboradora han resaltado lo delgada que se encontraba la gaditana y ella estaba visiblemente nerviosa pero, a la vez, parecía aliviada. "Una persona rompe con otra y no hacen falta excusas. No lo tenía claro y las cosas llegan cuando tienen que llegar", comenzaba explicando.

Jorge Javier le era muy directo a la gaditana y le preguntaba sobre si esta situación se ha alargada con un fin. "Cuando hay un hijo hay que luchar para que esa criatura no sufra. Es nuestra prioridad. Estaba aguantando una situación que pensaba que tendría otro desenlace. Me sentía viva pero no como una mujer con 44 años. La vida es corta para todo el mundo. Nunca me he visto una mujer joven siempre me he sentido más madura", contaba.

Telecinco

"Hemos hecho la vida lo mejor que hemos podido... Me produce pena en que estén pensando que le pase algo. Es el padre de mi hijo y no quiero que le pasa nada. Él le adora y ojalá hubiese tenido yo un padre como él", decía Ana María dando a entender que la familia del ex diestro "la quiere quitar del medio" cuanto antes. "Yo no quiero ser viuda (...) Cuando fue la prueba de paternidad, luego la separación de bienes con la boda, ahora con el divorcio... no veo a nadie como 'trincones'", aseguraba.

Desde que han anunciado esta noticia, ¿se han puesto en contacto con la colaboradora? "Si me habla alguien de la familia de Ortega Cano... el otro día me cruce con Aniceto y me dio los buenos días. Nada más", y es que nadie se ha contacto con ella tras el divorcio ni cuando pasó por su época tan difícil. "Necesité esas llamadas en su día, por la criatura que está a mi cargo".

Con respeto a su relación con Gloria Camila, la gaditana ha confesado que aún le tiene cariño pero las cosas no están bien: "En algún momento pensé que me iba a llamar Gloria para preguntar por su hermano. Si, me ha tenido cariño. Ella cuando esta bien es adorable y luego otros momentos dices: '¿qué ha pasado?'. Cuando no está bien te lo hace saber ella es muy sincera. Tanto Rocío Flores como Gloria Camila llamaban 'la Chusa' en tono despectivo: "En Supervivientes lo entendía pero no sabía que por detrás me lo llamaban. A nadie le gusta que se rían de uno".