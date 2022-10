Este lunes 24 de octubre Blanca Suárez y Rubén Cortada eran los invitados de Pablo Motos en 'El Hormiguero' para presentar su nueva película, 'El cuarto pasajero'. Este nuevo proyecto, que se estrena en el cines el próximo 28 de octubre, es una comedia en clave de road movie dirigida por Álex de la Iglesia sobre el trayecto de cuatro desconocidos que viajan hasta Madrid. A parte de promocionar la película, hemos podido conocer el lado más íntimo de los actores.

En concreto, Pablo Motos tenía muchísima curiosidad sobre "los amores" que ha tenido la actriz a la largo de su vida y Suárez le confesaba que no es oro todo lo que reluce. La intérprete le contaba al presentador y a todo el público que es bastante tímida a la hora de ligar.

Antena 3

"En el colegio, en 1º de la E.S.O., me gustaba un chico. Un día le vi por la calle, me quedé mirándole y me choqué contra una señal de tráfico. Mis amigas todavía me lo recuerdan", afirmaba la madrileña bastante avergonzada por recordar el momento. "No se me da bien ligar, tartamudeo, escupo, se me cae la baba... es que soy un cuadro cuando lo intento". Nadie lo diría porque la joven ha estado con los hombres más deseados de España y del mundo entero como Javier del Rey, Mario Casas, Dani Martín, Miguel Ángel Silvestre entre otros.

Para esta noche especial, Blanca Suárez ha combinado un vestido holgado de punto con una camisa blanca de cuello redondo y una corbata. Para rematar, se ha subido a unos botines negros.