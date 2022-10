María Zurita siempre ha sido una mujer muy comedida y muy reservada a la hora de hablar tanto de temas polémicos como de su vida privada. Sin embargo, 'Masterchef Celebrity' está dando a conocer una faceta de ella totalmente desconocida. La prima del rey Felipe VI ya confesó cómo ha sido y cómo es su relación con el rey emérito don Juan Carlos ahora que él vive en Abu Dhabi, y también ha hablado de su faceta como madre, pero ahora ha seguido exponiéndose y abriéndose con sus compañeros, y ahora se ha querido sincerar también sobre la homosexualidad y sus relaciones sentimentales.

A pesar de que la realeza y la aristocracia pecan a veces de ser demasiado clásicas y conservadoras, lo cierto es que María tiene una opinión muy firme sobre la homosexualidad: "Hace poco fui a un un cine y han puesto 'Esta película contiene escenas de homosexualidad' y tal… Y puse un tuit en el que dije que da igual lo que sea tu hijo, si es homosexual, transexual… Mira a Daniela (Santiago), que tiene unos padres maravillosos que la adoran. Es una tipa excelente. La mayoría de mis amigos son gays y son absolutamente maravillosos todos. Somos muy modernitos para unas cosas y muy cortitos para otras", explicó a su compañero Nico Abad en la prueba de exteriores de este lunes, que la escuchaba y asentía, compartiendo su opinión.

Además, María quiso romper una lanza en favor de la educación tan abierta y moderna que ha recibido en su casa y en su familia: "Gracias a Dios nos hemos educado con unos padres 10, que nos han apoyado en todas las decisiones que hemos tomado. Y si hubiera llegado a casa diciendo 'esta es mi novia' hubieran estado tan contentos", apuntaba. A pesar de haber abierto su corazón, María Zurita tuvo que abandonar las cocinas de 'MasterChef' y fue la expulsada de la noche como podrás ver en el vídeo de la parte superior.

Precisamente sobre relaciones sentimentales también se sinceró Zurita, y lo conseguía, en un programa anterior, el diseñador Eduardo Navarrete, al hacerle una pregunta muy clara: "¿Qué plato le harías a un hombre para conquistarle?", quiso saber él, y ella tampoco se cortó: "Sopa de cebolla, he conquistado a muchos así", soltaba María, dejando a todos en 'shock' por esa última apostilla. "Cuando he tenido algún 'noviete' pues siempre le he hecho la sopa de cebolla y les ha encantado. Pero hace mucho que no tengo pareja. Justo antes de nacer Carlos, creo, desde hace 4 años", añadía también.

A pesar de que se ha relacionado a María Zurita con varios hombres, como el diseñador Javier Larrainzar, hace casi un lustro decidió ser madre soltera, sin necesidad de esperar al hombre perfecto para formar una familia. Desde entonces, su hijo, Carlos, ha sido el hombre de su vida.