María Zurita está más habladora que nunca mientras concursa en 'MasterChef Celebrity'. La prima del rey Felipe VI siempre ha mantenido un perfil bajo y ha sido de lo más comedida y discreta en cuanto a su vida personal, pero ahora que ha dado el salto al programa de cocina de RTVE está sorprendiendo mucho: tras hablar con su compañera Lorena Castell de sus complicados inicios en la maternidad, ahora se ha abierto aún más y ha hablado sobre su estrecho contacto con el rey emérito don Juan Carlos, que ahora vive en Abu Dabi, pero con el que mantiene una cercana relación gracias al teléfono.



"Cuando éramos pequeños nadie nos explicaba nada. Yo me enteré en el colegio de quién era sobrina. Era un tío más", ha explicado sobre su infancia, y es que, a pesar de la complicada vida pública -y la polémica vida privada- del rey emérito, en las distancias cortas, especialmente con la familia, se ganó a pulso su fama de campechano: "Es una persona mágica. Para mí es mágica. Y cariñoso y generoso. Siempre que alguien de la familia tiene un problema, él ayuda. Es el jefe de la familia al final", explicaba María.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tal es su buena relación que, cuando nació su hijo Carlos hace cuatro años y medio, quiso que el rey emérito fuera su padrino: "Yo hablo casi a diario con él. Yo le quiero mucho. Es de las personas que más quiero en el mundo. Tanto que le he hecho padrino de mi hijo", explicó en el programa a su compañero el actor Manu Baqueiro. "Padrino a distancia", le replicaba el intérprete con cierto retintín. "Bueno, un padrino que recibe todos los días una foto del niño. Todos los días. La verdad es que se adoran. Hacemos muchas videollamadas", respondía ella sin acritud.

RTVE

Precisamente del pequeño también ha hablado en el programa, sobre todo de su complicada llegada al mundo, un momento que ya había comentado en otras ocasiones: "Yo con Carlitos [ahora] feliz", dijo, pero el nacimiento no lo fue tanto: "Fue un desprendimiento de placenta, 3 de la mañana. Estaba de 29 semanas y estuvo a punto de morirse", confesó sobre su parto prematuro.