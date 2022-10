María Zurita se ha llevado un buen susto en 'MasterChef Celebrity'. La prima del rey Felipe VI, una de las concursantes más queridas de esta séptima edición, ha sufrido un percance de salud en la prueba de exteriores y sus compañeros y el jurado se han preocupado por su salud. Antes de su mal momento, María y los otros concursantes tuvieron que preparar las recetas que les propuso Eduardo Navarrete. Vestido de Cupido con unas enormes alas blanca, el diseñador repartió las recetas. "Aunque quede fatal, voy a tirar de amiguismo", decía el alicantino y le daba a Lorena Castell, Normal Duval -ambas protagonistas de una discusión en el anterior programa-, Daniela Santiago y María Escoté los platos "más sencillos" a primera vista. Daniela y María aprovecharon la 'ventaja' y quedaron en segundo y tercer lugar siendo el ganador de la misma Pepe Barroso.

Es que monísimo Pepe intentando ser malote JAJAJAJA #MCCelebrity pic.twitter.com/OvXAADGnh0 — MasterChef (@MasterChef_es) October 17, 2022

Después, pasaron a la prueba de exteriores y los concursantes se dividieron en grupos de tres mientras que Norma Duval debía capitanear a los tres equipos. María Zurita compartió cocinado con Nico y María Escoté y fue la diseñadora la que dio la voz de alarma sobre el estado de salud de su compañera a la que empezó a ver con mala cara. María Zurita, quien mantiene una buena relación con el rey Juan Carlos, empezó a encontrarse mal y, mareada y al borde del desmayo, tuvo que abandonar la prueba. "He empezado a ver doble, me temblaban las piernas, todo", explicó. Tras recuperarse, María Zurita volvía a la prueba pidiendo perdón a sus compañeros.

El compañerismo y la amistad por encima de todo #MCCelebrity pic.twitter.com/C6UPUfSKeo — MasterChef (@MasterChef_es) October 17, 2022

A pesar de sus esfuerzos, María acabó en la prueba de eliminación con Norma, Lorena, María Escote, Nico y Xavier y debían cocinar con un tiempo limitado y con un producto estrella: el plátano bajo la atenta mirada de Mariló Montero, nuevo fichaje de 'Todo es mentira'. Tras el cocinado y las valoraciones, Norma Duval tuvo que abandonar las cocinas de 'MasterChef'. "Yo pensé que me iba de este mundo sin tocar un cazo, solamente por eso, valió la pena", confesaba la vedette antes de marcharse.

"MasterChef ha sido una experiencia increíble, única y diferente. Jamás me habría imaginado estar en un programa de cocina siendo tan mala cocinera". Norma Duval se despide de las cocinas de #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/P3I4UaV0Db — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2022