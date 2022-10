El huracán que provocó la ruptura entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó parece haberse calmado un poco conforme van pasando las semanas pero no quiere decir que se haya acabado por completo. Se conoce que el anillo de compromiso que tanto presumió la marquesa por sus redes y luego en 'El Hormiguero', lo tendría el empresario y pretendía "transformarlo" para una nueva conquista. Ahora se ha podido conocer que el anillo de pedida de Tamara Falcó no lo había comprado Íñigo, sino que se lo habría prestado.

Las últimas noticias sobre el anillo 'Serti Sur Vide' realizado en oro blanco con tres diamantes talla pera de 0,30 quilates cada uno y valorada en 14.500 euros, eran que Onieva lo habría puesto en buenas manos. En concreto se lo habría dejado a dos miembros de la joyería en la que lo compró para solicitarles su ayuda y que se lo "custodien temporalmente'.

"Era una pieza prestada por la joyería Repossi, hasta que, según él, le llegase el anillo que realmente había encargado para ella", cuenta el diario ABC sobre la sortija pero Onieva ha querido aclarar bien el asunto ytan polémica. El ex de Tamara Falcó ha explicado a través de la agencia que le representa que el precio que él abonó es mucho mayor al que se refieren los rumores. Con este comunicado aclaraba también que él compró como cualquier cliente esta joya: "Esta información no es cierta. No solo es completa y terminantemente falso que el sr Onieva no adquiriese el anillo desde un principio, sino que lo cierto es que el coste del anillo es más de dos veces superior al precio que se refiere en el artículo, pues se trataba de una pieza única, mejorada y personalizada".