Íñigo Onieva ha vuelto a la palestra. Después de semanas desaparecido, inmerso en un viaje con su madre a Turquía, el ex de Tamara Falcó ha roto su silencio sorprendiendo a todos. Su última publicación en Instagram databa del 19 de septiembre para felicitar el cumpleaños a uno de sus amigos, manteniendo desde entonces un silencio digital que ha sido muy seguido puesto que se trata de la persona más buscada en estos momentos. Ahora, después de un retiro en el que ha puesto tierra de por medio para alejarse de todos los focos que le apuntaban después de que Tamara rompiera su compromiso, ha vuelto a publicar en sus redes un repaso de su viaje a Estambul en el que ha colocado fotografías de todo tipo tipo y que ha hecho que miles de personas se interesen en ellas en busca de alguna señal, y es que, esperábamos que fuera igual de elocuente que Tamara lo ha sido a través de Instagram.

Mientras que Tamara Falcó ha hablado ya en varias ocasiones sobre su ex, explicando cómo se siente después de las revelaciones de infidelidad y cómo ha ido su viaje a Lourdes para desconectar de lo sucedido, Íñigo ha sido mucho más sencillo y directo. Junto a un carrusel de fotos de su viaje ha publicado un escueto: "Constantinopla #herencia Capital de tres imperios". Un mensaje que ha causado furor al ser su primera intervención rompiendo sus récord de publicaciones: más de 3.000 me gusta en poco más de 14 horas. Entre estos me gusta han destacado algunos de personalidades muy cercanas a Tamara como Boris Izaguirre.

Cabe destacar que a pesar de todo, y en contra de lo que sí ha hecho Tamara, Íñigo mantiene aún las fotos con su ex, incluso con la familia de Falcó. Manteniendo instantáneas de su cumpleaños o de una cena con Ana Boyer y Fernando Verdasco. Eso sí, no sigue a Tamara Falcó, lo cual puede ser consecuencia de un bloqueo de Tamara.

