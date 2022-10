Parece que el ex de Tamara Falcó sigue intentándolo todo para reconquistar a la marquesa. Esta semana hemos podido conocer que el anillo de compromiso con el que se declaró, lo habría custodiado a unos miembros de la joyería dónde compró la sortija. Aunque ha habido ciertos rumores sobre la compra del anillo 'Serti Sur Vide' realizado en oro blanco con tres diamantes talla pera de 0,30 quilates cada uno y valorada en 14.500 euros, el propio empresario, mediante un comunicado, dejaba claro que la sortija no había sido prestada sino que la compró. "El sr Onieva no adquiriese el anillo desde un principio, sino que lo cierto es que el coste del anillo es más de dos veces superior al precio que se refiere en el artículo, pues se trataba de una pieza única, mejorada y personalizada", explicaba el empresario.

Aclarado ese tema, parece que Íñigo ha elegido otras vías para acercarse de nuevo al mundo de su ex prometida. En las últimas apariciones de Íñigo Onieva se le ha podido ver que lleva consigo la simbólica cruz Tau de San Francisco de Asís, ¿será que el empresario ha optado por el camino de la fe?

A parte de este detalle, las cámaras han podido captar al ex novio de Tamara Falcó entrando en la madrileña iglesia de San Pascual para asistir a la misa dominical después de disfrutar de un distendido almuerzo familiar en uno de los restaurantes para los que trabaja. Cabe recordar que la marquesa de Griñón lleva una vida muy entregada a la fe y ciertos movimientos fueron bastante polémicos, en concreto cuando acudió al Congreso Mundial de las Familias en México.