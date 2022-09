Tamara Falcó ha roto definitivamente su compromiso con Íñigo Onieva. Una situación que ha desatado un sinfín de consecuencias como la ruptura de Tamara con toda la familia Onieva en redes sociales o la eliminación de la fotografía de compromiso que la marquesa de Griñón ha aclarado en sus declaraciones públicas en las que ha explicado todos los detalles sobre la ruptura. La marquesa de 40 años ha agradecido que le abrieran los ojos antes de pasar por el altar dejándose ver relajada en varias eventos públicos. Sin embargo, su ex novio no estaría tan contento y es que, el hecho que se hicieran públicas las imágenes de su infidelidad no le ha dejado buena imagen lo que le habría acarreado consecuencias incluso laborales. Según Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa', su situación profesional no sería nada halagüeña.

Joaquín Prat ha dado nuevos datos sobre cómo se encuentra y ha asegurado que su información procede de una fuente "fiable": "Me han confirmado que ha perdido muchos amigos y que se ha quedado sin trabajo". Una dura situación para el joven que ha visto manchada su imagen.

Los vídeos han sido el talón de Aquiles del ex de Tamara Falcó, y parece haber más. En la última semana ya han sido ofrecidos nuevos vídeos a diferentes revistas por cerca de 10.000€. Mayor es la cotización de sus primeras declaraciones tras la ruptura por las que se podrían pagar hasta 60.000€. Y es que será mucho más difícil cogerlas ya que desde que emitió el comunicado de reconocimiento de los hechos y disculpas, el empresario se ha recluido en su casa.

Según diversas fuentes, Íñigo se ha "obsesionado" con encontrar al topo que filtró esos vídeos y poder encontrar el perdón de Tamara y, quién sabe, quizá también una reconciliación. Sin embargo, quienes conocen a la marquesa de Griñón señalan que eso es prácticamente imposible.