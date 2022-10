Parece que a Joaquín Sánchez le va estupendamente con su nuevo proyecto como presentador. 'El novato', que así se llama su programa, está teniendo muy buenos entrevistados y este miércoles 26 de octubre no iba a ser menos. Ana Milán era la cuarta invitada del futbolista en su programa y aunque el tema va de que el jugador del Betis le saque buenas anécdotas al entrevistado, en este caso ha sido al revés.

Ana Milán le confesaba al presentador que ella ya tiene preparado el discurso por si le dan un Goya y la actriz le ha dado la vuelta a la tortilla para saber, a toda costa, a quién le dedicaría el premio el futbolista. Para tener una respuesta lo más sincera posible, Ana Milán ponía en situación al futbolista del Betis con un ejercicio de interpretación. "Concéntrate en mí. Imagínate que hoy acaba tu carrera como futbolista", decía la actriz, haciendo que saliese el lado más nostálgico de Sánchez: "Me voy a echar a llorar", confesaba algo nervioso.

Antena 3

"Hoy es el día que acaba tu carrera y hay tres personas a las que se lo puedes agradecer. Busca los tres motivos por los que se lo agradecerías. ¿Puedes echar un vistazo de todo lo que has madrugado, peleado, sudado, sufrido o llorado?", preguntaba la actriz emocionando mucho al del Betis.

"¿Cómo se lo agradecerías? ¿Qué le dirías?". En ese momento el futbolista se abría en canal sin poder evitar emocionarse al recordar a una persona muy importante: "No habría palabras de agradecimiento. Es que en mi vida hay una persona muy importante, que ha sido mi tío. La pena que yo me voy a llevar en la vida es que no me haya podido ver triunfar. Se lo agradecería a él. Mi tío siempre tuvo una relación muy especial conmigo y mis hermanos. En aquella época, en la que yo quería ser futbolista, mi tío venía a verme jugar y cuando marcaba un gol, me daba 1000 pesetas. Bueno, no me las daba, me las iba guardando. Cada vez que marcaba un gol la gente decía: 'Otras 1000 pesetas para Joaquín'. Cuando yo firmé por el Betis, quien me pagaba los gastos era mi tío", contaba Joaquín también emocionando a la actriz.