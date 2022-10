Terelu Campos y Alejandra Rubio se van de fiesta en medio de la polémica. Madre e hija acudieron a la celebración del segundo aniversario del local Papúa Colon en Madrid y allí la hija de María Teresa Campos habló de la última controversia que afecta a su familia tras los audios de Paola, nuera de su hermana Carmen Borrego, en los que criticaba a su propia suegra, Terelu y a su hija. "Yo estoy bien, estoy tranquila. Si veo a mi hermana sufrir, evidentemente sufro" comentaba después de la difícil tarde que había pasado la colaboradora de 'Sálvame' en Telecinco donde acabó llorando. Dale al play para ver lo que opina Terelu.

"Para mí la noticia importante es que mi hermana va a ser abuela y yo voy a ser tía abuela, qué palabra tan bonita y que mi madre va a ser bisabuela por primera vez y está muy contenta, ella está súper contenta. Mi madre se va a volver loca, mi madre un bebé, ya le pasaba con la hija de Toñi Moreno que se volvía loca cuando se la llevaba" decía Terelu Campos y reconocía que estaba feliz y si prefería niño o niña. "Yo estoy encantada pero no voy a ser de quedarme con el niño para que salgan por la noche eso ya lo digo (Risas) aunque me encantan los bebés. Cuando tuve a la mía, me horrorizaba del miedo que tenía pero a partir de ahí, te digo que me encantan. Yo voy por la calle y hay veces que me da hasta vergüenza porque la gente dirá 'esta idiota' pero miro y digo 'ay el bebé' porque me sale del alma... Yo sé lo que quiero: un niño", comentó.

Gtres

En el vídeo de la parte superior, Terelu Campos habla de la situación familia. La presentadora reconocía que los audios de Paola, la esposa de su sobrino, en los que criticaba a la familia eran una situación complicada para su hermana Carmen Borrego. "Es un marrón muy complicado de gestionar y he sufrido mucho por mi sobrino... Que yo sepa mi hermana y Paola tenían buena relación. Yo a ella no la conozco, la he visto 2 veces en mi vida, en la boda y en mi cumpleaños y no he tenido la oportunidad... Lo que dice sobre mí me la pela como diría Mila, me la bufa" y contestaba a sus críticas. "Que estoy más gorda, pues claro en mi vida han pasado dos tsunamis muy grandes y tengo edad pero que a mí lo que me importa es que estoy viva porque sigo luchando contra el cáncer todos los días de mi vida y eso es lo que me importa. Yo soy una persona cero rencorosa porque vivir en el rencor lo que hace es producirte infelicidad", reconocía Terelu Campos que es uno de los famosos que ha superado un cáncer, intentando cerrar la polémica. "Yo le dije a mi hermana por Alejandra y por mí tranquilízate, he sufrido más por lo que ha dicho de mi hermana porque mi hermana es una pedazo de madre, yo he sido una madre mucho más libre... " , zanjaba Terelu Campos.

Por su parte, Alejandra Rubio, en sintonía con su madre, también se mostraba conciliadora y 'pasaba' de la polémica por los audios de la mujer de su primo aunque reconocía que le daba pena la situación de su tía. "Yo estoy bien. Es normal que ella esté así pero ya pasará. Yo no conozco a Paola, no tengo ningún tipo de relación con ella. Me da mucha pena lo que ha pasado y creo que no se lo merece. No tengo nada de qué hablar porque me importa cero" y aseguraba estar feliz con la llegada del nuevo miembro de la familia. "Es mi primo, le quiero muchísimo y ojalá salga todo bien" y corroboraba las palabras de Terelu sobre la felicidad de María Teresa por la buena nueva. "Está muy feliz y contenta, hoy he estado comiendo con ella y está feliz" aunque descartaba que, entre sus planes estuviera ser madre pronto. "Yo estoy muy bien, muy feliz pero a mi madre todavía le queda para ser abuela", decía.