La guerra entre Kiko Rivera con Isabel Pantoja y su hermana parece que es un asunto que va a ser muy difícil que solucione. El último percance que ha pasado en la familia es el susto que se llevó el dj tras ser ingresado en el Hospital Virgen del Rocío por un ictus. Aunque se encuentra recuperándose en casa, la polémica ha continuado porque tanto Isabel Pantoja como Isa Pantoja no han podido ver al sevillano. A parte de la mujer de éste, Irene Rosales, que es la que siempre ha intentado empatizar con todas las partes protagonistas de la polémica, Raquel Bollo también tendría buena relación con ambas partes. ¡Dale al play y entérate de todo lo que cuenta la diseñadora!

"¡Qué todo fluya! es lo que quiero", empezaba diciendo la sevillana. Ella quiere que todo se arregle y que la familia vuelva a estar unida como en tiempos pasados. Bollo sí que ha podido conocer el estado de salud del dj y lo contaba en el 'Deluxe'."Me quedé así, pensando si la noticia era real o no. Me puse a llamar y hablé con Irene y, efectivamente, me lo corroboró", contaba.

Aunque no ha querido ponerse méritos, Raquel Bollo le confesaba a la prensa que ella ha tenido mucho que ver cuando ha tenido que mediar entre la familia, sobre todo con la muerte de doña Ana. "Es lo que cualquier persona haría. No he hecho nada fuera de lo normal". La diseñadora les quiere mucho y parece que es un pilar fundamental para la familia Pantoja. "No hace falta estar todo el día cerca de una persona para quererla. Tengo muchas amigas que hace tiempo que no veo y las sigo queriendo como cuando teníamos mucho contacto".