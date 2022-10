La separación de Eva González y Cayetano Rivera parece ser un hecho. La pareja podría no haber superado las grave crisis provocada después de la puesta en escena de Karelys en el año 2020, algo podría haber herido de muerte su matrimonio, tal y como señala el programa 'Fiesta'. La presentadora de 'La Voz' y el torero viven separados desde principios de verano. Tras 13 años relación y un hijo en común, habrían tomado la decisión de dar un respiro a su matrimonio que podría ser definitivo o temporal como la grave crisis que vivieron en 2013.

El entorno más cercano señala que mantienen una relación muy cordial por el bien de su hijo, aunque esto no significa que estén viviendo un buen momento personal. Eva González podría estar muy afecta y vive esta tristeza en silencio pues ni sus amigos más cercanos podrían saber lo que realmente está sucediendo.

Muchos de los que conocen bien a la pareja se han sorprendido con la noticia, ya que la modelo sevillana no habría contado nada de la situación de su matrimonio ni a sus amigos más íntimos. El propio Luis Rollán, amigo de Eva, no solo no sabría las intenciones de su amiga de separarse, tampoco sabría el momento personal que se encuentra atravesando su amiga.

Otra de las colaboradoras del programa 'Fiesta' Alexia Rivas señala que a principios de año, Eva González podría haber intentado ponerse en contacto con Karelys para conocer de primera mano la realidad de su supuesta relación con Cayetano Rivera. Esta podría ser la principal razón por la que pareja podría haber tomado la decisión de separarse. Otra de los motivos podrían ser unas fotografías que supuestamente circulan del hermano de Kiko Rivera con otra mujer.

Telecinco.es

Primeras imágenes Eva tras hacerse pública su grave crisis con Cayetano

Ahora, el colaborador de 'Fiesta' y paparazzi Sergio Garrido las primeras imágenes de Eva González tras hacerse pública la noticia de su ruptura matrimonial. Visiblemente decaída, Eva González acude a un centro escolar vestida de sport y sin maquillaje, y allí se encuentra con algunas de sus amigas.

Según cuenta el paparazzi, lo que empieza como una conversación distendida, poco a poco se transforma en una charla en la que Eva González realiza aspavientos y se muestra muy seria. En más de un momento la modelo sevillana gesticula con aspavientos cuando le explica a sus compañeras de conversación lo que le está ocurriendo. Poco después, Eva abandona el lugar seria y con una evidente mirada triste en su rostro.

Antes de estas imágenes, la última vez que vimos a Eva González en la gala solidaria organizada por la revista ELLE, con un vestido negro y guantes fucsia, de Roberto Diz. Y a la que acudió sin Cayetano. Ella tampoco acompañó al torero, un día después, en la fiesta homenaje que la Fundación Cátedra Vargas Llosa organizó para el escritor en la finca El Jaral de la Mira, en San Lorenzo de El Escorial.

Foto: Gtres.