Este lunes 10 de octubre, Ortega Cano concedía una entrevista a Ana Rosa Quintana. Las declaraciones del torero en 'El programa de AR' no ha dejado indiferente a nadie. El diestro ha hablado en su entrevista sobre su relación con Ana María Aldón pero también ha tenido unas serias palabras para Rocío Carrasco. "Yo sigo enamorado de mi mujer pero mi mujer ya no me quiere (...) Mira, te prometo, todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña. Te mando mi cariño. Vamos a juntarnos y querernos", decía el diestro mirando a cámara como mensaje a su mujer. Unos segundos que Joaquín Prat ha definido de "surrealista".

Con respeto a la hija de Rocío Jurado, el padre de Gloria Camila ha sido muy tajante: "En los últimos tiempos Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona infamias y descalificativos. Ha retorcido la verdad hasta extremos inigualables. Y esta conducta llena de vileza y odio solo puede tener una respuesta judicial. He dado instrución a mis abogados para que comiencen en el momento en el que lo vean oportuno", leía Ortega Cano en un papel con letras en mayúsculas.

Telecinco

Esta misma noche del lunes, Rocío Carrasco se sentaba en el plató de 'En el nombre de Rocío' y más contundente le contestaba a Ortega: "Ortega, matador, si no inicias tú el procedimiento lo voy a iniciar yo". Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Rocío que cómo lo pensaba hacer y ella respondía: "presentando en el juzgado todo lo que tengo", haciendo referencia a los manuscritos de su madre.

¿Hay posibilidad de que esto se arregle? Le preguntaba Ana Rosa al diestro. Lo mismo hacía Jorge Javier con Rocío y ella contestaba: "no voy a arreglarme con Ortega. ¿Dónde estaba tu preocupación cuando sabías lo que estaba pasando? Ahora vas a venir a preocuparte que estoy bien", seguía con pullas. Con respecto a la frase que le ha soltado esta mañana a Ana María Aldón, Rocío Carrasco también quería dar su opinión: "yo creo que tenía otra obsesión con respecto a la virilidad. ¿Tú te acuerdas cuando le decías a mi madre que no te podía dar hijos porque tenia la edad de tu madre? (...). Para decir eso cállate. La virilidad está en el respeto y en el amor a las mujeres".