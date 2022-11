Fani Carbajo sorprendía a todos hace tan solo unos días cuando anunciaba su ruptura con Christofer. Después de tantas idas y venidas, la pareja ponía fin a la relación y parece que la joven tiene muy clara su decisión. Después de anunciar el fin de su matrimonio, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ vuelve a dar la cara en su canal de Mtmad para explicar los motivos de su ruptura con Christofer Guzmán, apenas 4 meses después de su boda.

Muy emocionada y visiblemente afectada, la exparticipante de ‘Supervivientes’ ha hablado sin tapujos sobre las verdaderas razones que la han llevado a tomar esta dura decisión sobre su matrimonio. Cansada de vivir por y para él, la influencer ha contado públicamente toda la verdad, confesando cómo le comunicó a Christofer el fin de su relación.

Telecinco

"Yo le evitaba", aseguraba Fani quien sostiene que "es la mejor decisión". "Es una relación que al final no cambia. Él me ha cuidado muchísimo, me ha amado, me ha querido y me lo ha demostrado. Pero en esta vida tienes que amar y apoyar", ha asegurado la colaboradora, y es que precisamente este ha sido el motivo de su ruptura: "no he sentido que me apoyara lo que he necesitado; él creía que se lo decía para reprocharle algo pero al irse de casa y ver nuestras fotos se ha dado cuenta de que no".

En el vídeo, Fani ha hecho mucho hincapié en la diferencia de edad (él tiene 31 y ella 38) achacando a esto dos formas diferentes de ver la vida, lo que ha sido la base de todos sus problemas. "Mi vida no es complicada pero yo sí que pido unas responsabilidades, las normales, que no es mutuo", ha asegurado Fani quien ha lamentado que "no estoy siendo feliz, estoy amargada, mal, yendo al psicólogo... La culpa es de los dos, tenemos dos formas de ver la vida y él tiene que tomar su camino y yo el mío".

De esta forma, ha sentenciado que, aunque se le hará cuesta arriba vivir sin él, "esta vez sí que es la definitiva, porque lo estoy pasando muy mal y no me merezco esto, ni yo ni mi hijo". Así, la exconcursante de la isla tiene claro cuál es su objetivo: centrarse en ella misma, en sus negocios y en sacar adelante a su hijo. "Necesito estar sola. No voy a estar preocupándome porque a un hombre no le falte de nada, eso se acabó".