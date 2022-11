Chelo García Cortés está de gira por todos los platós de Telecinco para promocionar su libro biográfico, 'Sin etiquetas', que acaba de publicar. La colaboradora ha acudido a 'Fiesta' para poder explicar los detalles que envuelven el libro, no solo las historias que ha publicado en sus páginas sino todo lo que envuelve a su redacción y las anécdotas que se han quedado en el tintero puesto que la colaboradora ha sido muy específica: no quería hablar de los personajes para que no eclipsara la historia de su vida que era la que realmente quería contar puesto que quiere "visibilizar muchas cosas" ahora que para la población más joven se ha convertido en un símbolo de la comunidad LGTB.

Sin embargo, en el plató de Fiesta no ha podido evitar sincerarse hablando de alguno de los temas que han marcado su vida profesional como, por ejemplo, su relación de amistad con Isabel Pantoja, hoy en día, totalmente rota.



Telecinco

Aunque hasta ahora todo había indicado que Isa Pi era el motivo de la discrepancia, Chelo ha querido matizar todo: “Sí, como madre, se puede enfadar conmigo, pero yo como madre hubiera averiguado qué había pasado antes. El único que a mí me pide disculpas en el plató del ‘Deluxe’ es Kiko Rivera”, comenzaba contando. “Se graban las imágenes, pero había conversación, si hubiesen querido la podrían haber sacado… yo estaba regañando a la niña por cosas que estaba haciendo que no tenía que hacer, ella y el chico”, desvelaba.

Esta conversación era sin embargo el último motivo de discrepancia entre las dos y que terminó por separarlos: “Hay personas cercanas a Isabel que utilizaron este hecho puntual, donde yo metí la pata, para separarnos del todo… su hermano y más gente”, aseguraba Chelo. “Si ha sido capaz de perder la relación con su hijo… yo no soy nadie”, reflexionaba la colaboradora. “Ella permitió que manipularan los hechos y estar siete años sin vernos… eso sí, ella y yo, en esos siete años, nos mensajeábamos, ella a escondidas de su hermano”, admitía Chelo García Cortés.