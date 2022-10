"Me he quedado muerta". Esas eran las palabras de Chelo García-Cortés cuando este jueves, durante la presentación de su libro, 'Sin etiquetas', se daba cuenta de que su gran amiga Bárbara Rey aparecía en el acto para darle todo su apoyo en este lanzamiento (por cierto, con estilismos muy similares). Además, la ex-vedette no lo hacía sola: llevaba consigo a sus dos hijos, Sofía y Ángel Cristo, algo que para Chelo ha significado mucho. Su "noche de amor", como confesó Bárbara en una entrevista en el 'Deluxe' hace años que ya es legendaria, ha quedado en el pasado, igual que sus crisis, pero ambas guardan muy buen recuerdo de aquella corta pero intensa relación y han mantenido su amistad todos estos años, aunque siendo un libro autobiográfico cabe preguntarse: ¿Ha hablado Chelo de aquello en su libro?

La periodista y colaboradora televisiva no ha querido entrar en demasiados detalles para no desvelar nada del libro, que acaba de llegar a las tiendas, pero la que sí se ha querido aventurar ha sido Bárbara hablando con la Prensa, que espera que, de haber algo, "como nunca hubo problemas, será todo más o menos bueno": "Lo que pasa es que lo que no me había dicho a mí a nivel de sentimientos, en ese sentido de amor carnal, pues a lo mejor lo cuenta ahí, porque lo nuestro fue una cosa que surgió y fue muy bonita, pero en donde no teníamos ni experiencia ni nada. Luego nos quedamos como amigas y maravilloso. Aunque nunca hemos profundizado en hablar en lo que hemos sentido ni nada de nada", apuntaba. "Yo lo que quiero es disfrutar muchos años de la amistad de Bárbara Rey. Cuando he mirado y la he visto aparecer con sus hijos, me he quedado muerta", respondía Chelo tras llevarse la sorpresa, a pesar de que hace unos años la tensión reinaba también entre Sofía y Chelo.

Gtres

Chelo ha querido dejar claro en todo momento que puso unas condiciones muy claras: "Cuando la editorial me propuso esta historia de que yo contara mi vida, yo lo único que les pedí es que yo no iba a hablar de las intimidades de los personajes que conozco, ni de mis amigas y amigos famosos. Que si querían mi historia, yo se la contaba, pero que también tenían que buscar a alguien que la escribiera, porque yo no hubiera terminado nunca el libro, porque me he vuelto perezosa para escribir y estoy acostumbrada a escribir de los demás, no de mí. Y, sobre todo, porque yo sabía que me iba a romper por dentro, y entonces no podía escribir, así que estoy muy contenta", ha confesado.

Gtres

Aunque no quería hablar de sus amistades, sí ha dejado caer que se nombra a dos personas "que eran amigas y ya no son amigas", y "las dos se llaman Isabel". ¿Será una de ellas Isabel Pantoja?: "No les he dedicado mucho tiempo porque no quiero que ninguna piense que el libro está hecho porque hablo de ellas. Entonces, como las amigas que tengo siguen estando, hay algunas que no han podido venir conocidas, no han podido venir, pero este libro se ha hecho porque querían que contara mi historia. Y estas dos amigas, que por cierto se llaman las dos Isabel, las nombro poquito porque ya no están en este momento en mi vida. Me duele, pero no he escrito el libro para hablar de ellas".

Quienes tampoco se quisieron perder la presentación fueron grandes amigos de la televisión como el periodista y reportero Sergi Ferré, el director de 'Sálvame' David Valldeperas, Terelu Campos, Carlota Corredera, el conocido estilista Manuel Zamorano e incluso Cristina Cifuentes. También acudieron a animarla la cómica Victoria Martín y la presentadora y periodista Carme Chaparro.

Gtres

Gtres

Gtres