Ana Rosa Quintana opina sobre el último estilismo de Patricia Pardo. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' es amante de la moda y las tendencias como ha demostrado en la mañana de este 3 de noviembre luciendo la camisa de rayas oversize que querrás copiar y que ha conquistado a otras famosas como Nuria Roca, Alexa Chung o Kaia Gerber. Pero, además, la periodista ha querido comentar el look que ha escogido su compañera en el magazine de Telecinco para compartir la mesa de actualidad.

Patricia Pardo, que también es amante de las últimas tendencias y ha posado con la mejor moda de mujer para DIEZ MINUTOS, ha elegido un total look en color negro con americana de piel en ese mismo tono; camiseta y vaqueros pitillo a juego con unos tacones, estilismo que ha llamado la atención de la 'jefa' como cariñosamente llaman a Ana Rosa Quintana en su programa.

Telecinco

"Patricia, hoy te veo muy rockera, muy bien" le ha dicho Ana Rosa Quintana a su compañera al ver el estilismo escogido para el día de hoy. La periodista, que es fan de las blusas de cuello halter como Paz Padilla, ha recogido el comentario de su compañera y ha explicado quién ha sido la autora de su look: Mamen Marqueño, estilista de Mediaset que suele ocuparse de vestir a las presentadoras de 'El programa de Ana Rosa'. "Ya sabes nuestra Mamen Marqueño que hoy me ha puesto así, de rock, y yo me dejo" comentó sobre el conjunto elegido para este 3 de noviembre.

Telecinco

Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo demuestran tener buena relación en 'El programa de Ana Rosa'. Durante la baja por enfermedad de la periodista que se retiró temporalmente de la televisión para superar su cáncer de mama, la gallega, que ha estrenado casa con su chico Christian Gálvez, lanzó varias mensajes para su 'jefa' incluso le dedicó su premio 'Antena de Plata'. "De la primera que me quiero acordar es de Ana Rosa porque estos 12 años a su lado han sido la mejor escuela" comentó al recoger su galardón. Por su parte, Ana Rosa en su vuelta al trabajo agradeció la labor de Joaquín Prat, Ana Terradillos y Patricia durante su ausencia.