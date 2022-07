Patricia Pardo cambia de profesión por un día: de presentadora a modelo. La periodista protagoniza nuestra sección de moda posando con los looks más elegantes de la temporada, ideales para esa cita especial que tienes marcada en tu calendario. La presentadora, que está al frente de 'EL programa de Ana Rosa', tiene una figura espectacular y mide 1,83 m (más incluso que algunas de las top-models más conocidas), de ahí que todos los estilismos que escogió para ella nuestras estilista le sienten de maravilla. Además de ser una experta en crónicas de sucesos también entiende de moda y tiene claro lo que le sienta bien y lo que no, algo que aprendió desde pequeña, ya que sus padres tenían tiendas de ropa.

La presentadora nos confesó que a la hora de vestir era muy supersticiosa y no le gustaba el amarillo y que ahora se había convertido en uno de sus favoritos. Parte de culpa de este cambio de opinión la tiene su 'jefa' Ana Rosa Quintana, que hace tiempo le dijo que era un color que le sentaba muy bien.

Patricia Pardo posa con diseños negros, rosas, estampados y amarillos... Si te gustan, te contamos dónde encontrarlos.

Ana Ruiz

Mono de Cocoa, 120 €. COMPRAR

Sandalias de Zara, 29,95 €.

Pendientes de Casilda Finat, 38 €. COMPRAR

Gafas de Zara 17,95 €.

Ana Ruiz

Vestido de Cocoa, 120 €. COMPRAR

Sandalias de Zara, 25,95 €.

Pendientes de Casilda Finat 29,95 €. COMPRAR

Ana Ruiz

vestido negro de And Me Unilimited, 100 €. COMPRAR

Sandalias de Zara, 39,95 €.

Pendientes de Aristocrazy (c.p.v.). COMPRAR

Ana Ruiz

Vestido de Zara, 39,95 €.

Pendientes Thomas Sabo (c.p.v.).

Sandalias de Zara, 39,95 €.

Brazalete de Calma, 58 €. COMPRAR

Ana Ruiz HEARST

Vestido amarillo de Inés Martín Alcalde (c.p.v.). COMPRAR

Sandalias de Gioseppo, 44,95 €.

Pendientes de Zara, 12,95 €.

Cita en... Hotel Único Madrid

DM

Quedamos con Patricia en el Hotel Unico, de Madrid. Un hotel boutique de lujo ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital, en plena 'Milla de Oro' del Barrio de Salamanca. Allí estuvimos con ella media tarde, nada más acabar el directo de 'El programa de Ana Rosa'. La periodista se mostró tal cual es: cercana, cariñosa y un poco tímida. ¿El resultado? Excelente.

Patricia Pardo, su belleza al descubierto

Que no falta en mi bolso... Una crema de manos y un labial porque se me resecan mucho los labios.

Mi perfume... Ahora estoy utilizando uno de rosa y gardenia que compré en Florencia.

Si me perdiera, me encontrarías en… En la Alameda de Santiago. Allí está el árbol de los enamorados y tiene unas vistas impresionantes a la catedral y un ambiente que es mágico.

Mi rutina de belleza... Por la mañana y por la noche, mucha hidratación. Mi hija me llama la momia (risas). La necesito porque se me reseca mucho la piel. Y limpieza, claro.

Mi prenda de la suerte... Cualquiera que sea amarilla. Antes era súper supersticiosa pero la estilista de la tele me convenció y ahora me da buena suerte.

Necesito el mar para… Uy, para mí el mar es mi casa.

Patricia Pardo, sus productos de belleza favoritos Acondicionador I.C.O.N. amazon.es 27,00 € Comprar Texturizador I.C.O.N. amazon.es 34,00 € Comprar Aceite hidratante I.C.O.N. amazon.es 42,00 € Comprar Protector térmico I.C.O.N. amazon.es 28,00 € Comprar

Patricia Pardo con el equipo de Diez Minutos

Ana Ruiz HEARST

Texto: Susana Jurado. Fotografía: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Idoia Vitas. Estilista: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería:Pablo Cerdán. Agradecimientos: Hotel Único Madrid.

