Este jueves 3 de noviembre, Esther Doña reaparecía en 'Y ahora Sonsoles' para hablar de cómo se encuentra tras su ruptura con Santiago Pedraz. "He guardado silencio porque necesitaba sanar y encontrar una explicación. Ya han pasado dos meses y cuando me llamaron para estar contigo, pensé: 'Ahí voy a estar bien", comenzaba explicando la modelo bastante recuperada. Tan cómoda se ha sentido en la entrevista con Sonsoles Ónega que no ha podido negarle una propuesta de la presentadora. Sonsoles le proponía a la viuda del marqués de Griñón volver a visitar el programa pero no de entrevistada: "Yo te voy a proponer algo: 'ser colaboradora'", y Esther no se podía negar: "¡Por supuesto!, no me puede hacer más ilusión".

A partir de ahora veremos más a Esther Doña, ya que ha aceptado la oferta pero aquí no acaba la cosa, y es que la hija de su difunto marido, Tamara Falcó, es compañera de cadena de la modelo, ya que es colaboradora de la tertulia en 'El Hormiguero'. Allegados a la marquesa de Griñón han podido conocer que Tamara no ha podido ver la entrevista de Esther Doña porque se encontraba en el camerino maquillándose para su colaboración en 'El Hormiguero', por lo que no ha querido opinar nada sin saber.

Antena 3

La relación entre Tamara Falcó y Esther Doña es bastante distante desde que Carlos Falcó perdió la vida por el Covid. En el mismo programa, Esther Doña confesaba que solo ha estado enamorada del padre de Tamara Falcó: "De quien he estado enamorada y sigo estando enamorada es de Carlos Falcó, mi marido. Se le echa de menos", contaba emocionada.