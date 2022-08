Esther Doña y el Juez Pedraz podrían haber roto su relación. La viuda del marqués de Griñón y el juez de Audiencia Nacional habrían puesto punto y final a su noviazgo hace algo más de dos semanas, tal y como confirman fuentes cercanas a la pareja al programa 'La crónica rosa' de 'Es radio'. Así lo ha confirmado el círculo más cercano al juez que asegura que ha sido el propio protagonista el que ha confirmado la noticia: "No es la mujer que yo creía", habría dicho el juez según la fuente a la que ha tenido acceso el programa de radio en el que colabora nuestro redactor Dani I. Carande.

"Ya lo ha comunicado a su entorno más cercano", confirmaba Yésica Sánchez, presentadora de la 'Crónica rosa' nada más comenzar el programa. Y es que han sido tres fuentes las que han confirmado la noticia al programa de radio.

¿Una ruptura definitiva?

Primero era Carlos Pérez Gimeno el que hacía saltar todas las alarmas tras confirmar que Esther no responde a sus llamadas ni a las de ningún periodista. Algo inusual en ella que siempre contesta a todas las llamadas: "Siempre que la he llamado me ha devuelto la llamada y esta vez no lo ha hecho. Eso dice mucho", explicó el periodista, que señaló también que "este rumor viene del entorno de Santiago Pedraz y que él está comentando a su círculo que han roto".

Una información que apoyó su compañera Beatriz Cortázar que aseguró que parte del entorno cercano confirma la ruptura: "Me puse en contacto con una persona cercana a Pedraz para saber su opinión de la boda, y cual es mi sorpresa que efectivamente me dice -a través de otro periodista- que le habían dicho que habían roto".

Por su parte, la presentadora del espacio durante las vacaciones, Yésica Sánchez también habría confirmado por otra fuente que el círculo más cercano al juez que habrían roto hace ya dos semanas.

Durante la tertulia, la periodista Beatriz Cortázar señala que no tiene porque ser algo definitivo, pues su boda con el marqués de Griñón se gestó de un día para otro y que ambos han fijado su fecha de boda para dentro de 12 meses, por lo que cualquier cosa puede pasar. Eso sí, los que tienen acceso al teléfono de Esther señalan que la viuda de Carlos Falcó mantiene la foto de Whatsapp junto a Santiago Pedraz, algo muy significativo para los colaboradores del programa.