Esther Doña reaparecía en el programa de Sonsoles Ónega tras su ruptura con Santiago Pedraz. Parece que el 2022 ha sido un año bastante complicado para algunas parejas, y esta se ha visto afectada de un día para otro. La viuda de Carlos Falcó y el juez anunciaron su compromiso pletóricos pero solo siete días después la pareja rompía entre incógnitas. "Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos", era el mensaje que le habría dejado el juez dejando claro que no quería seguir con la modelo.

Este jueves 3 de noviembre, Esther Doña reaparecía en 'Y ahora Sonsoles' con su perrita en brazos viéndose de fondo una foto suya junto a su ex: "Yo lo he pasado muy mal, he sufrido mucho. He guardado silencio porque necesitaba sanar y encontrar una explicación. Ya han pasado dos meses y cuando me llamaron para estar contigo, pensé: 'Ahí voy a estar bien", comenzaba explicando.

Antena 3

La viuda del marqués de Griñón comenzaba contando cómo fue la pedida de mano del juez: "Nuestra relación ha sido muy intensa y tal vez por eso se rompió. Él me pidió matrimonio en Menorca. Antes le pidió la mano a mi madre, me compró un anillo... Estábamos en casa de unos amigos, en una cena, pasando un buen rato, y Santiago me dijo que nos fuéramos. Estaba nervioso porque en el hotel me pidió matrimonio. Me dio la nota, el anillo, y decía algo así como que esta petición estaba autorizada por mi madre".

Tras anunciar su compromiso, Esther Doña recibía un Whatsapp que lo estropearía todo. "Pensé que sería un arrebato y que se arreglaría, pero no fue así, cosa que a día de hoy me alegro porque he conseguido encontrar la paz. Ese matrimonio habría sido absurdo, somos personas distintas. Aunque ahora se siente más aliviada, La viuda de Carlos Falcó aún sigue reclamando una explicación: "No ha habido. Parece que es su modo de operar… Lo he pasado mal, y mira que murió Carlos y después mi padre… Han sido momentos muy duros... Bueno, pues creo que no me ha dolido tanto como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia, ha sido muy traumático.