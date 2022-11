No hay noche que no se líe en 'La isla de las tentaciones' y este jueves 3 de noviembre el afectado ha sido Javi. El joven sigue pasándolo fatal con esta experiencia y no consigue abrirse a las solteras. Solo pensar que tiene que jugar a la tentación se pone malo y si piensa en que su novia, Claudia, que se está dejando llevar, peor. Supuestamente el problema no sería que ella tontease con algún soltero de la isla, sino que Javi no disfrute de la experiencia y ésta parece haberse cansado un poco. "No entiendo. Yo me agobio porque no entiendo quién es esta persona, este no es el Javi del que yo me enamoré. Siento que le estoy apagando y a mí me duele mucho", comenzaba diciéndole a Sandra Barneda.

Telecinco

"Yo le he dado mil opciones: vamos a vivir cada uno por un lado, vamos a vernos menos… Y esta era una de las opciones, pero no veo que lo esté intentando. Me duele tanto verle así… En parte me siento súper culpable porque es desde que está conmigo. Igual tengo que dejarle para que esté bien", decía la joven en la hoguera de este jueves. A Javi le ponían las imágenes de Claudia de una hoguera anterior pero más o menos decía lo mismo sobre su relación y ahí el joven se ha empezado a agobiar.

Telecinco

No contento con las declaraciones de Claudia, Javi veía como su novia se dejaba llevar en una fiesta y protagonizaba un supuesto beso con Álvaro. No se ha podido ver si se trataba de un beso o de un juego con hielo, pero aún así el joven no lo ha soportado y se apartaba de la hoguera para poder asimilarlo todo.

Finalmente y sin pensárselo dos veces, Javi echaba a correr por la playa para poder entrar en la villa de las chicas y la organización obligaba a los concursantes a encerrarse en sus habitaciones porque una de las normas claras del concurso es no verse hasta el final de la experiencia. ¿Qué habrá pensado Claudia de este gesto?