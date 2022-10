¡Tenemos nuevo tentador VIP en 'La Isla de las tentaciones'! Si hace poco conocíamos que Hugo Paz --el ex de Sofía Suescun y Marina Ruiz-- y Carmen Saavedra --ex concursante de 'Myhyv'-- entraban a las Villas para revolucionarlo todo, ahora un nuevo participante se suma a la experiencia en República Dominicana: Álvaro Boix, ex pareja de Rosario Matew y ex concursante de la cuarta edición del reality show.

Durante el debate de este Lunes de 'La isla de las tentaciones', hemos visto cómo Sandra Barneda les desvelaba a las chicas la identidad de este nuevo tentador. Ellas estaban nerviosas ante esta nueva noticia y al momento apareció Álvaro por Villa Playa, mostrando su alegría al reencontrarse con la presentadora otro año más.

"He venido aquí otra vez a ver si me enamoro o vuelvo a recuperar eso que perdí aquí", expresaba el alicantino ante las chicas y añadía que le parecían "todas muy guapas". Pero para nuestra sorpresa, o bueno, no tanta porque esta edición parece un reencuentro entre conocidos, Álvaro confesaba que ya conocía a una de ellas: "Hay una que conozco, es Laura", desvelaba. Laura es la actual pareja de Mario, pero se trae un tonteo con Adrián, uno de los tentadores, veremos si Álvaro hace lo suyo como buen tentador y consigue romper estas dos relaciones (o no).

Por otro lado, a la vez que la audiencia se enteraba de quién era este nuevo tentador, los colaboradores del debate también lo hacían. Y, ¿Quién estaba entre ellos? Pues a parte de Terelu, Marta Peñate o Alejandro Nieto, se encontraba Rosario Matew, la ex de Álvaro Boix y, a su vez, ex concursante de 'La isla de las tentaciones 4'.

La alicantina no tardó en reaccionar desde plató a la entrada de su ex en el reality: "El mejor tentador que habéis podido meter, porque no tiene tipo. Le gustan altas, bajas, rubias, morenas, como sea...", bromeaba entre risas.

Los colaboradores comenzaron a opinar sobre la aparición de Álvaro, y fue Alejandra Rubio quien puso sobre el debate lo guapo que estaba el alicantino en esta nueva edición, algo que Rosario pareció estar en desacuerdo. "Está muy feo", señalaba y agregaba que el corte de pelo que llevaba Álvaro "no le quedaba muy bien". Además, la influencer recordaba que la última vez que vió a su ex fue en el programa presentado por Nagore Robles en Cuatro 'Baila conmigo'.