Ana María Aldón ha vuelto a los platós. Mucho más relajada y como si la hubieran quitado un peso de encima, la ya ex de José Ortega Cano ha hablado sin pelos en la lengua sobre cómo se encuentra el proceso de divorcio y cómo pasará estas Navidades. Después de verla compartiendo con su ex el partido de fútbol de su hijo en común, la diseñadora ha recordado que ya está buscando casa y que, "si todo sale bien, en breve" tendrá ya una casa nueva y podrá mudarse finalmente. "Está la gente muy preocupada y yo no quiero que nadie lo pase mal", ironizaba Ana María sobre la fecha en la que saldrá finalmente de la casa hasta ahora familiar.

Tras todas las polémicas, el objeto de preocupación actual de José Ortega Cano es su hija, Gloria Camila, quien, tras tomarse un respiro después de alejarse de la televisión, ha reaparecido estos días acompañado de Pablo Pisa, novio de Steisy, por las calles de Madrid. Y es que ambos cuentan con una gran amistad.

Gtres

En plató, Ana María ha sido preguntada sobre la situación de Gloria y si conocía en qué punto se encontraba ahora mismo, después del retiro. "¿Quién mejor va a saber qué es lo que la está pasando que yo que hace unos meses estaba pasando por ello? Ella tiene la suerte de tener un colchón y poderse permitir estar desconectada un tiempo sin trabajar", ha asegurado la diseñadora en el plató de 'Fiesta'.

Además, ha confesado que conoce el estado en el que se encuentra pero no por boca de la propia Gloria: "No, yo he preguntado por ella a quien tengo que preguntar, pero no he hablado con ella". Y es que es consciente de que entre ellas no hay una relación cordial puesto que desde antes de anunciarse el divorcio, Gloria no quería saber nada de la ex mujer de su padre. "Nadie la puede obligar a tener una relación con quien no quiere, y a mi tampoco", ha confesado, "es una tontería, si no quiere tener relación conmigo, evitemos coincidir".

En este contexto, la diseñadora ha confesado cuáles serán sus planes para las fiestas de Navidad: "Estas Navidades quiero pasarlas con mi familia, que tengo muchas ganas", así que viajará a Cádiz para poder disfrutar de sus padres, hermanos, su hija Gema Aldón y su nieta, aunque no sabe qué hará con su hijo José: "aún no lo hemos hablado".