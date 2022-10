La separación entre Ana María Aldón y José Ortega Cano es un hecho. Después de haber tomado la decisión de haber puesto punto y final a su relación con el torero después de meses de grave crisis en su matrimonio, la colaboradora de 'Fiesta' se siente liberada. Ambos saben que su divorcio va a ser amistoso. Existe, de momento, mucho cariño entre ambos y tienen claro que van a luchar para que esta relación cordial se mantenga por el bien de su hijo. Por eso, Ana María no tiene ninguna prisa en marcharse del domicilio conyugal. La diseñadora pretenda seguir viviendo en Fuente del Fresno hasta que encuentre el lugar ideal para mudarse junto a su hijo.

Motivo por el que ha recibido múltiples críticas, algunos opinan que Ana María es una mujer que se ha acostumbrado a las comodidades de la vida junto a Ortega Cano y que no quiere perder esos privilegios. Razón por lo que la colaboradora de 'Fiesta' ha explicado en su programa los verdaderos motivos de su decisión y ha contestado a los que la tachan de "aprovechada".

"A pesar de todo lo que dicen yo estoy haciendo los deberes, yo sé lo que estoy haciendo y cómo lo estamos haciendo y por el bien de quién lo estamos haciendo, lo demás son especulaciones, yo no me arrepiento de cómo estamos haciendo las cosas. Lejos de lo que mucha gente piensa, que yo debía coger las maletas y largarme, tengo muy claro que los tiempos que me estoy dando son los que me tengo que dar, pero también digo que no va a costar tanto verme salir de esa casa, que no se preocupen que no voy a tardar seis meses como dicen, aunque yo mientras el niño lleve bien la situación no tengo por qué irme corriendo de allí. Yo ya sé que es llegar a una inmobiliaria y elegir un piso que alquilar, pero lo primero es mi niño y su estabilidad, aún no hemos redactado ni firmado un acuerdo de divorcio y por lo tanto no hemos hablado de plazos ni fechas".

Ana María le ha reconocido a sus compañeros de 'Fiesta' que, efectivamente, sigue inmersa en la búsqueda de la casa perfecta para ella y para su hijo algo que no le está resultando una tarea fácil. La diseñadora querría un hogar parecido al que ya posee en Sanlúcar, pero es consciente de que no puede ser: "Mi casa de allí es lo que a mí me gusta, pero aquí, en Madrid no puedo comprarme algo así, lo que sí os puedo decir es que seguro va a estar a unos 20 o 25 kilómetros de la casa del padre de mi hijo".

José Ortega Cano también se ha pronunciado acerca de su divorcio. El torero lo ha hecho a través de Aurelio Manzano y le ha contestado a todas y cada una de sus preguntas, entre otras, si hay algo decidido sobre los puntos del acuerdo de divorcio que firmarán próximamente.

"Estamos en ello, estamos en el tema de los abogados pero por supuesto que va a ser un divorcio tranquilo. Eso no hay ni que decirlo, pero todavía es pronto para decirte a qué acuerdos vamos a llegar porque los abogados siguen trabajando en ello. Estamos bien y el niño también está bien, y eso es de lo que se trata", confesaba el torero al colaborador de 'Fiesta'.