La madre de Máximo Huerta, Clara Hernández, es el gran amor en la vida del escritor y presentador, y no se puede negar viendo los posts que comparte con ella y sobre ella en sus redes sociales. En las últimas semanas, además, hemos podido saber a través de él que la mujer no está en su mejor momento de salud, y a día de hoy sigue luchando contra el tumor que le fue diagnosticado en 2020. La pasada semana, Máximo compartió que había sido intervenida en el hospital La Fe de Valencia para extirpárselo, una operación que salió muy bien, y ahora el ex presentador de 'El programa de Ana Rosa', que también se recupera de sus propios problemas de salud respiratorios, ha querido tener un detalle con ella y hacerle un emotivo regalo.

Tal y como ha compartido en Instagram, Máximo ha querido crear una escultura con su mano y la de su madre entrelazadas. Una figura a tamaño real hecha en bronce con la que se ha quedado sorprendido, y que le servirá, no sólo para demostrar el amor que le tiene a su madre, sino también para recordarla siempre: "Qué emoción. Me parece precioso. De todos los premios en mi vida, este es el mejor, porque es mi madre", ha dicho muy emocionado".

Máximo Huerta Instagram

Máximo Huerta Instagram

"Es como si fuera un paseo para siempre. Un paseo para la eternidad", ha añadido en el vídeo, haciendo gala de la literatura con la que siempre habla. La escultura, además, tiene una gran atención al detalle, y es que en el proceso se ha podido ver cómo la empresa dedicada a este tipo de obras realizaba el molde, para unas semanas después poder hacer esta revelación, con la que Máximo se ha llevado una gran sorpresa. Se ha quedado especialmente sorprendido con el detalles de las arrugas en la mano de su madre. "Es como su tacto", ha reconocido. Un regalo que, sin duda, perdurará en el tiempo y con el que podrá tenerla para siempre a su lado.

Máximo Huerta Instagram