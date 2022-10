Máximo Huerta se recupera en casa de su último problema de salud. El periodista ha utilizado sus redes sociales para desvelar que, estos últimos días, no han sido fáciles para él ya que un empeoramiento en los problemas respiratorios que padece desde niño le obligaron a ingresar en un hospital. El escritor, que triunfa con su última obra 'Adiós pequeño', desveló a través de sus Stories de Instagram, perfil en el que tiene más de 311.000 seguidores, cómo se encontraba tras el susto. "He pasado unos días duros, muy duros. Tengo problemas respiratorios desde niño, la edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal. Realmente mal. La tos fue convirtiéndose en una bronquitis, un ingreso, mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre" decía.

Máximo Huerta grababa estos Stories desde su cama y explicaba todo lo que le había ocurrido al empeorar sus problemas respiratorios. "Me pongo filtro porque tengo una cara horrorosa y he pasado una bronquitis a punto de la neumonía, he necesitado oxígeno y un montón de asuntos y broncodilatadores pero mi asma y la edad no ayuda. Por eso he dicho lo de si mi salud lo permite o si la edad lo permite seguiré con mi ronda de firmas y visita a ciudades con ‘Adiós, pequeño’", dice.

@maximohuerta Instagram

Máximo Huerta ha querido agradecer el cariño recibido por parte de sus lectores. "Gracias por tanto mensaje y gracias por tanto cariño lo digo desde mi cama con una voz un poco tomada todavía, el pecho funciona un poco mejor pero creo que a veces siempre es bueno agradecer las cosas así como si fuera un millenial pero esto es lo que hay. Yo creo que a Antonio Gala también le gustaría y a Truman Capote… Pronto vuelvo a las andadas y os digo que ‘Adiós, pequeño’ es el libro del otoño si lo ha sido en verano que ya es muy raro es el libro del otoño", dice.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No es la primera vez que un problema de salud 'fastidia' a Máximo Huerta. En enero de 2021, una diverticulitis estuvo a punto de arruinarle su estreno en 'Bona vesprada', su nuevo programa para el canal valenciano À Punt pero su profesionalidad y los antibióticos le ayudaron a estar al pie del cañón aunque con muchos dolores.