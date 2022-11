Ya lo dice Dulceida en su documental 'Dulceida al desnudo': las vidas de las influencers no es tan idílica como muestran en sus redes sociales. Y así lo ha mostrado Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera ha compartido un vídeo en el que enseña los peligros de hacerse una buena foto o un original vídeo para sus seguidores: posturas imposibles, vestidos difíciles de defender, filtros que 'delatan' defectos en lugar de ocultarlos y... aparatosas caídas. Aunque lo ha compartido ahora, lo cierto es que el vídeo que ha subido la nuera de Isabel Pantoja en la que sufre un resbalón tiene algún tiempo. Tiempo en el que Irene Rosales se ha recuperado y se ha tomado a risa lo que le pasó. Pero, en principio, le provocó una gran susto.

"Cada vez que veo este vídeo me muero de risa. El pie, obviamente, se me puso súper hinchado y negro", escribe la colaboradora televisiva junto a las imágenes en las que se la ve posando con una camiseta-vestido de Marcallao, la firma de Omar Sánchez y su exmujer, Anabel Pantoja, y unas chanclas. Tras unos segundos mirando a cámara, Irene comienza a andar y su pie le juega una mala pasada, se resbala y acaba por los suelos.

Stories

La mujer de Kiko Rivera comparte otro post en el que muestra cómo acabó su pie con un hematoma e hinchado. "Mi pie quedó así. Me río ahora pero pasé unos diítas…", ha dicho a sus más de 650.000 seguidores.

Stories

Parece que Irene vuelve a sonreír tras los duros momentos que vivió a finales de octubre, cuando su marido sufrió un ictus. La influencer se volcó en sus cuidados y tras recibir el alta hospitalaria no se separa de él. El hijo de Isabel Pantoja agradece todo el apoyo que está recibiendo de su mujer. "Quiero agradecer a mi mujer Irene que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más", escribió el Dj en sus redes. Junto a ella fue a recoger a sus hijas al colegio. "Estoy bien, yo diría que al 95%", afirmó Kiko.