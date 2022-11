Kiko Rivera intenta recuperar la normalidad tras sufrir un ictus. Este lunes 7 de noviembre, el hijo de Isabel Pantoja salía de su casa en Castilleja de la Cuesta, el pueblo de Sevilla en el que vive con su familia, para acompañar a su mujer, Irene Rosales, a recoger a sus hijas al colegio. Es la primera vez que vemos al hermano de Isa Pantoja caminando por la calle con normalidad después de su grave problema de salud que le ha obligado a cambiar sus hábitos. El pasado 4 de noviembre, el DJ hacía sus primeras declaraciones sobre su estado de salud en la plataforma Twitch y contaba cómo había sufrido el ictus y los cambios que había emprendido en sus hábitos. "Fue el mayor susto de mi vida, pensaba que no salía. Como podéis comprobar no me ha dejado secuelas importantes, muevo brazos, manos, tengo la cara completamente bien, pero sí ha cambiado mi vida para siempre. He dejado de fumar, como muy sano a diario y hago deporte sin esfuerzos por prescripción médica" y reveló que, casi a diario, tiene tratamiento con una fisioterapeuta y "gracias a ella todo ha vuelto a su sitio".

Gtres

Kiko Rivera, que iba muy abrigado, ha contestado a las preguntas de los reporteros y ha asegurado cómo lleva su proceso de recuperación. "Sí, todo bien, gracias", mientras levantaba el dedo pulgar y bromeaba con los reporteros. "Estoy bien, yo diría que al 95%", aseguró. "Llevo ya 20 días y tú sabes que he sido un gran fumador pero lo llevo bien y me siento bien" decía sobre los beneficios de haber dejado el tabaco. "Ahora no me asfixio tanto", bromeaba el DJ, que hace unos días recibió la visita de su hermano Cayetano Rivera, mientras caminaba por la calle.

Gtres

En el camino al colegio de sus hijas, Kiko Rivera, que felicitó a su hijo Francisco por su cumpleaños a través de las redes sociales, no quiso contestar a las preguntas sobre su madre, Isabel Pantoja, o las relaciones familiares pero sí se mostró satisfecho por cómo funciona 'Vudú', su última canción. "Va bien ahora ya pensando en la siguiente", comentó.