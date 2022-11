La relación de Isa Pantoja y su madre, Isabel Pantoja, pasa por uno de sus mejores momentos. "Ya cumplo 27 años, se me han pasado súper rápido los últimos 9 años... nada, ¡A por muchos más!", afirmaba Isa en 'El programa de AR'. Y es que ha pasado casi una década desde que Isa -antes Chabelita- cumplió la mayoría de edad y su vida se hizo pública. Desde entonces ha sido madre, rompió con el que por entonces era su pareja y padre de su hijo, salió con Omar Montes y ahora está feliz junto a Asraf Beno, con el que tiene planes de boda, y se distancio de su madre y su hermano, Kiko Rivera. Nueve años en los que las relaciones familiares ha pasando por altibajos y aunque ahora no tenga contacto con su hermano, con Isabel Pantoja todo va "mucho mejor".

Isa Pantoja ha explicado en que punto está su relación con su madre. "La verdad es que está mucho mejor desde que pasó lo que pasó con mi hermano (que sufrió un ictus el pasado 20 de octubre) y está bastante bien. Nos hemos apoyado mucho. Seguro que me felicitará porque hemos estado hablando todo este tiempo que, con el viaje a Tailandia, le he enviado fotos y hemos estado hablando por el niño", ha contado la estudiante de Derecho. Sobre lo que no han hablado es del tema de la gira americana de la tonadillera. "No sé qué pasa con lo del visado, al parecer es el sello lo que falta y tengo entendido que le pasa también al resto del equipo", ha explicado.

Captura TV

La alegría de haber retomado su relación con su madre, contrasta con la situación que vive con su hermano: "La situación no ha cambiado desde la vez que fui al hospital, que sabía que no iba a poder a verle, donde se dijo que mi presencia y la de mi madre le alteraba". Sobre un posible acercamiento, Isa lo tiene claro: "Si recibiese un mensaje directamente de él, hablaría de cómo está él, es un susto muy grande lo que ha pasado... no espero que me llame ahora, pero sí pensaba que en ese momento tuviese una buena actitud con nosotras después de lo que pasó. Si cambiara su actitud, no me vale que estuviese como si nada hubiera pasado. Tiene que arrepentirse por lo que hizo y si eso es así, claro", sentencia Isa.

Isa también ha contado cómo celebrará su cumpleaños. "Lo celebraré como un día normal, iré a merendar fuera con amigos, Asraf, el niño y Dulce... poca cosa puedo hacer porque es martes. El fin de semana ya haré algo más o en otra ocasión", ha dicho.