Kiko Rivera, tras pasar un gran susto por su ictus, está intentando tener una vid tranquila y muy saludable. Por fin el dj ha podido salir con su mujer, Irene Rosales, de casa para dar un paseo y que recibir un poco de vitamina D y aire fresco. intenta recuperar la normalidad tras sufrir un ictus. A parte de salir para recibir todas las vitaminas posibles, el hijo de Isabel Pantoja salía de su casa en Castilleja de la Cuesta, el pueblo de Sevilla en el que vive con su familia, para recoger a sus hijas al colegio

"Fue el mayor susto de mi vida, pensaba que no salía. Como podéis comprobar no me ha dejado secuelas importantes, muevo brazos, manos, tengo la cara completamente bien, pero sí ha cambiado mi vida para siempre. He dejado de fumar, como muy sano a diario y hago deporte sin esfuerzos por prescripción médica", contaba el dj cómo es su nueva vida tras el gran susto que vivió. Aunque quiere llevar una vida de lo más tranquila y totalmente alejado de las polémicas familiares, Kiko Rivera no quiere dejar todo de lado todo el ocio que hacía, por lo que continuará con el proyecto que más ilusión le hizo al crearlo.

El sevillano quiere mantener la cabeza ocupada y por ello ha tomado la decisión de trabajar a fondo en su carrera musical y en su canal de Twitch: "Me voy a centrar en mi trabajo. No quiero que mis temas personales eclipsen las horas que mi equipo yo dedicamos a la música". Fue en febrero de 2021 cuando Kiko Rivera comenzó esta nueva aventura en las plataformas digitales de la mano de Bertín Osborne, que fue su primer invitado estrella.

En la primera temporada de su canal pasaron muchos rostros conocidos y ahora Kiko Rivera estaría preparando en el nuevo plantel de invitados que seguramente promete sorprendernos.