Hace un mes la cantante Amaia Montero publica una fotografía a través de sus redes sociales que hacía saltar todas las alarmas. Una imagen en blanco y negro que la artista advertía que estaba pasando un momento muy complicado. Veíamos a la ex integrante de 'La oreja de Van Gogh' con un aspecto muy desmejorado acompañado de unas palabras que no dejaban a nadie indiferente. Una instantánea que se llenaba de cientos de mensajes de fans, compañeros de profesión que mostraban gran preocupación por el estado de salud de la cantante.

Ahora ha sido su hermana Idoia la que ha querido dar un poco de luz sobre la salud de Amaia Montero. Después de la publicación de esa fotografía ella se ha alejado de las redes sociales y de la vid pública, por eso su hermana ha querido tranquilizar a sus fans con unas palabras que cuentan cómo se encuentra ahora.

Tras no tener noticias suyas en un mes, la familia de la que fuera integrante de la banda 'La oreja de Van Gogh' ha respondido a la pregunta que más se hacen sus fans. Ha sido gracias al diario 'El Español' de Pedro J. Ramírez gracias al cual hemos podido saber cómo se encuentra la artista. Lo primero que han querido dejar claro sus familiares es que la cantante no se encuentra sola, que tiene una familia que la apoya y que se está preocupando por ella en estos delicados momentos.

Cuando ella esté bien, será quien se ponga en contacto con sus fans para contarles lo que ha pasado y cómo se encuentra. Tal y como ha explicado su familia al medio antes citado, lo peor ya ha pasado. "Ya está un poco mejor", son las palabras con las que han calificado la nueva situación de Amaia Montero, ofreciendo un mensaje esperanzador.

Su familia prefiere que la cantante siga alejada de los focos y de las redes sociales durante un tiempo hasta que se recupere y mientras se centre en el lanzamiento de sus nuevas canciones. Antes de su

De una de ellas, ofreció un adelanto a sus seguidores hace un mes. Este álbum supondrá su quinto disco de estudio desde que iniciara su carrera como solista."Es su mayor ilusión y está volcada en el curro, que toda salga bien", señalaba su madre.

Parece que de esta manera "la Reina del Pop" está superando el grave bache emocional que le ha hecho tocar fondo y que le hacía lanzar hace un mes un duro y preocupante mensaje a través de las redes sociales: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. ¡Mucho ánimo, Amaia!



