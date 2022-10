Amaia Montero no se encuentra atravesando su mejor momento. La cantante hacía saltar todas las alarmas al compartir una fotografía en blanco y negro en la que aparece despeinada, con el rostro serio y donde no parecer estar viviendo no uno de sus mejores días. Por si no fuera suficiente con esta enigmática instantánea, el comentario de la exvocalista de 'La oreja de Van Gogh' preocupa aún más. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”, escribía, dejando aún más desconcertados a sus seguidores.

Aunque la cantante no se ha querido pronunciar, pero sí lo ha hecho su entorno que ha transmitido al programa 'Fiesta' que Amaia Montero se encuentra atravesando unos momentos muy complicados. "Mucha precaución porque estamos en un momento delicado de salud", explican personas cercanas a la donostiarra.

Emma García también ha manifestado su preocupación por Amaia y pide respeto para la cantante. Aunque no ha sido la única, la fotografía tan preocupante que ha compartido Montero ha recibido cientos de mensajes de apoyo.

"Resiliencia compañera mía. ¡Eres la Reina del Pop no lo olvides! ¡Vamos! 🙌🙌🙌 @amaiamonterooficial", escribía Diana Navarro o 'La vida sirve siempre ❤️', Paula Echevarría.

"Las veces que me salvaste la vida, fueron muchas. A veces pensaba que sería eterno y todo pasó! Y tú ahí, hablándome, cantando, acompañando. Eres inmensa!", escribía una fan anónima. "Pues muy bien,así luces recién duchada, no nos tienes acostumbrados a verte así,tienes tristeza en tu rostro y eso es lo que nos preocupa. Te quisimos con 20,con 30 y te queremos con 40, porque lo que amamos de ti es lo que nos haces sentir con tu música,tus letras y tu voz.

Seguro que después con un poco maquillaje te vemos diferente, que no quiere decir que mejor. Eres la banda sonora de nuestra vida, y eso es lo importante , y no pierdas nunca la esperanza, nosotros no la perdemos y estamos deseosos de que nos sigas mostrando trocitos de tu nuevo disco. Vamos Amaia, ánimo y fuerza,que días malos y horribles siempre vamos a tener, pero aquí nos tienes para devolverte un poquito de lo que nos das.

Abrazos fuertes 😍", le escribía otra.