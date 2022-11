Álvaro Muñoz Escassi asistió a la 6ª edición de los premios 'Woman 2022' en Madrid este lunes 14 Noviembre 2022, y durante el evento, el jinete y jugador de polo atendió a los medios para hablar sobre la relación con su novia, la modelo María José Suárez. En 2019 el jinete comenzó su relación con la modelo Sandra Quilez, pero la pareja no llegó a buen puerto y pusieron fin a su relación. Por otro lado, en junio de 2021, la presentadora se separaba del padre de su hijo Jordi Nieto, pero meses después María José Suárez recuperó la ilusión con Escassi y ya llevan un año de relación, donde no han dejado de compartir momentos juntos, de hecho, el jinete vio desfilar a su novia.

Agencia

Pues ahora, Escassi le ha dedicado unas palabras a María José Suárez en su última aparición pública mostrándose muy enamorado de ella. Nada más comenzar la ronda de preguntas, el jinete ha asegurado que su novia en "la más guapa, siempre", demostrando todo el cariño y aprecio que se tienen, y ha comentado que cuando se está en pareja "se vive de otra manera".

Preguntado por si le gustaría casarse próximamente con la presentadora, ha afirmado que él estaría dispuesto a pasar por el altar: "A mí me encantaría, pero siempre me dice que no", destacaba refiriéndose a la actitud de la modelo. Además, ha señalado que le encantaría "darnos la sorpresa" de campanas de boda dentro de poco tiempo.