María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, dos enamorados en la nieve

María José Suárez se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), que se ha celebrado Sevilla. Un evento donde se vivieron grandes momentos emocionantes, como la vuelta de Eva González a la pasarela. Además, durante estos días Lourdes Montes presentó 'Vida mía', la nueva colección de flamenca de su firma 'Miabril'. Un desfile que consiguió reunir a Fran Rivera con Eugenia Martínez de Irujo y Narciso Rebollo, demostrando que entre ellos existe una buena relación.

Ahora, le ha tocado el turno a María José Suárez que ha desfilado por esta famosa pasarela luciendo algunas creaciones de los modistas más importantes de nuestro país especializados en moda flamenca. Un acto muy especial al que ha ido acompañada de Álvaro Muñoz Escassi y su madre. Su pareja no ha podido ocultar lo feliz que se siente al verle desfilar. Además, ha hecho gala de la gran relación que le une a su suegra. Descubre todo lo que ha dicho sobre ellas haciendo click en el vídeo de arriba.

Gtres

Uno de los diseños que lució fue un vestido de flamenca blanco con un mantón de manila rojo que consiguió conquistar a todos los presentes. Con la aparición de Álvaro Muñoz Escassi en este evento, la pareja ha demostrado que continúan muy felices juntos, y es que él no duda en apoyarle en sus proyectos profesionales.

Gtres

Fue el pasado mes de junio cuando María José Suárez anunció su separación con Jordi Nieto. Tras esto, comenzaron a surgir numerosos rumores sobre un posible acercamiento entre ella y Álvaro Muñoz Escassi. Una noticia que terminó confirmando esta revista en exclusiva publicando sus primeras imágenes juntos. Cuatro meses después, ambos decidían dejar de esconderse para presumir del gran amor que sienten el uno por el otro. Una unión que ahora han vuelto a demostrar en este evento.

