A sinceridad, pocos ganan a Carmen Lomana. La colaboradora televisiva asistió a una entrega de Premios en Madrid y allí habló de todo: de moda, de la reina Letizia, de la cantante Chanel -de la que se declara fan- y, cómo no, de la polémica de la que ha sido protagonista en los últimos días: su decisión de dejar de colaborar con el programa 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3).

El pasado 10 de noviembre, la colaboradora tomaba la decisión de abandonar el espacio. "Si estorbo me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé", afirmó en directo. Poco después aclaraba en sus redes qué había pasado: "He decidido no volver. Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también pero la directora Patricia Lennon no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles tú te mereces lo mejor".

Carmen Lomana con un vestido de lunares de Gucci. Gtres

La socialité cuenta ahora lo que de verdad piensa de Sonsoles Ónega. "Dejé el programa porque no me querían. No por Sonsoles. Ella sé que me quiere como yo a ella pero no me he sentido cómoda", se sincera Carmen, que también remarcó que "no estaría dispuesta a volver".

Carmen Lomana también habló sobre el estilo de la reina Letizia, del que yase pronunció en su entrevista con Rosa Villacastín. "Es muy guapa, estupenda, pero una reina no es una 'fashionista' ni una 'moleluqui'. Ella debe ir vestida acorde a su rango, elegante", comenta. Y aprovechando que era el cumpleaños de Carlos III, opinó sobre él. "Me encanta Carlos III como Rey, aquí le tienen mucha manía. Está muy preparado y es muy progresista", opina la socialité.