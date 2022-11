La tarde en 'Y ahora Sonsoles' ha sido algo tensa para los colaboradores y para la presentadora, y es que Carmen Lomana ha tenido una tarde muy difícil. Este jueves 10 de noviembre la celebrity se sentía algo incómoda por no hablar tanto como quería y finalmente se lo transmitía a Sonsoles Ónega. "Me gustaría venir desde el principio para hablar, porque tengo el suficiente criterio para hablar lo que habláis aquí", comenzaba diciendo la colaboradora.

Sonsoles se disculpaba con Lomana porque se sentía mal por su colaboradora y todo seguía medio en orden pero parece que Carmen tenía ya una drástica decisión en su cabeza. "Me da igual. Si estorbo me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé". El programa continuaba pero la colaboradora, nada más salir de la sección 'La vida es bella', se desahogaba en su cuenta de Instagram contando a sus seguidores que se despide del programa para siempre. "Esto es lo que ocurrió ayer en @ahorasonsoles por lo que he decidido no volver (...) Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también pero la directora no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor".

En el vídeo podemos ver como Carmen Lomana está muy molesta por no participar a penas y se quejaba a la presentadora. "A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión y me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo… y decir: ‘Ay, qué vestido más mono’. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no", explicaba.