Una de las razones, no la única, por la que Carmen Lomana se ha hecho un hueco en televisión es porque gusta a mujeres y a hombres. A las primeras por su elegancia y saber estar, algo que ya no se estila, y a los hombres porque se mide con ellos de tú a tú, sin complejos: a ambos, porque no se corta si tiene que hablar de la ruptura de Tamara Falcó, o criticar a la reina Letizia por llevar minifalda, siempre con educación. Una actitud que se agradece en tiempos tan crispados como los que vivimos. "(A Letizia) La critiqué una barbaridad. Una reina de España que sale con la reina emérita, apareció como diciendo: aquí estoy yo, mirad qué piernas tengo. Le gusta lucir todo lo que se machaca en el gimnasio, y creo que no procedía ir más corta que sus hijas", nos cuenta Carmen Lomana.

Guillermo Jiménez

Sin embargo, considera que sus palabras sobre las piernas de la princesa Leonor se descontextualizaron. "No sabes lo que me he arrepentido de decir esa tontería sobre las piernas de la princesa Leonor. Yo consideraba que iba muy corta, no que tuviera feas las piernas que no las tiene. Es muy estilosa", aclara la socialité sobre la hija mayor de los Reyes.



Sobre el reencuentro de Letizia y don Juan Carlos en el funeral de Isabel II, Lomana afirma que se llevó "una gran alegría, porque pensé: de un plumazo los ingleses han arreglado lo que en España llevan meses sin arreglarlo".

La socialité también habla de la sobrina de Felipe VI, Victoria Federica. "Me gusta porque lo pasa bien, se divierte, y de ser un poco el patito feo ahora sale en todos los medios, aconsejada por su padre, que la lleva a París porque la está promocionando como hizo con la infanta Elena", señala Lomana.

Guillermo Jiménez

Durante la entrevista, Rosa y Carmen también hablaron de la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Para la colaboradora televisiva, la hija de Isabel Preysler "está viviendo su propio reality. Ella sabía cómo era Onieva y lo que hacía porque es muy mono y tiene 30 años. ¿Tú hubieras dejado ir a tu novio a ese concierto en Nevada? Yo creo que no está enamorada de él, lo que quiere es casarse y formar una familia y tener un novio, le suma".

Guillermo Jiménez

Carmen Lomana afirma que "si hay amor hay pasión, si hay pasión hay celos, y lo que no puede hacer es salir a los dos días a decir que le ha engañado. Cualquiera en su lugar hubiera estado destrozada, ella no, se va a 'Sálvame'… Y después a México, a hablar de la Virgen. Y tiene un consejo para Tamara Falcó: "Que no esté todo el día con: mami me dijo… No, ya tienes 41 años, y varios novios, no eres una niña. Es por lo que toda España está enganchada".

Guillermo Jiménez

La socialité estuvo casada con el empresario chileno Guillermo Capdevilla, que falleció en un accidente de coche en 1999 y desde entonces se le han conocidos parejas, pero Carmen no ha vuelto a casarse. "La libertad y la soledad van unidas. Y yo soy muy libre, muy independiente. Con Guillermo todo funcionó bien, pero una vez que me quedé viuda y tomé las riendas de mi vida dije: no meto en mi vida a nadie", desvela.

Y no ha sido por miedo al compromiso. "A veces he estado a gusto con alguien, pero una relación exige mucho y le he dicho: tengo que dejarte porque ya no tengo tiempo para quererte de la manera que tú pretendes. No es lo mismo enamorarte a los 20 años, que pierdes la cabeza y no deseas más que estar con esa persona. Nada que ver cuando eres madura y te puedes enamorar un poco, pero perder la cabeza, no", sentencia Carmen.

Su foto favorita

Cedida

"Esta foto me gusta porque me la hice en el Hotel de París en Tánger, iba con un turbante que me recuerda a los años de la posguerra", nos cuenta Carmen.

Entrevista realizada en Plaza de las Cortes, 7. 28014 Madrid