La guerra por defender o minar la versión de Rocío Carrasco sobre las vivencias de su vida parece no tener fin. Mediaset se ha posicionado, casi en su totalidad, por darle la mano a la hija de 'La más grande' y felicitarla por contar su verdad, y muchos de sus colaboradores y presentadores así lo están haciendo... a excepción de algunos 'flecos sueltos' que todavía quieren poner en tela de juicio todo lo que Rocío ha contado en sus dos docuseries a pesar de toda la documentación que ha aportado, y la última en 'arremeter' contra la ex de Antonio David Flores ha sido Gema López.

La colaboradora se enzarzó en una acalorada discusión con Alonso Caparrós en el plató de 'Sálvame' mientras comentaban la entrevista que Raquel Mosquera había concedido al programa para contar su versión sobre los años que compartió con Pedro Carrasco y su familia... y ciertamente salió escaldada, especialmente con la contundente respuesta que le dio Rocío Carrasco, por lo que Gema quiso romper una lanzar en favor de la peluquera: "La diferencia (entre Rocío y Raquel) es que Rocío viene preparada, se ha estudiado su documentación, tiene un equipo que la apoya, tiene un guión, un montaje, una música y a la mayoría de los platós a su favor, y esta señora vino a campo enemigo, y encima sin preparar. En esas condiciones es muy complicado defender su verdad".

#YoMeRebelo15N

Me he quedado sorprendido con Gema López, con aplausos de Belén Esteban incluidos.

Se está jugando la silla. Suerte que no estaba Jorgeja 😳🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/QQH9iCXtVM — Andrés Fco. (@Frances42353183) November 15, 2022

De esta manera, Gema quiso dejar claro que Rocío cuenta con unas ventajas a la hora de contar su versión de los hechos con las que no contaba la Mosquera, lo cual hizo que su historia quedara ensombrecida. Aún así, no sólo ha sorprendido esta 'salida de tono' de Gema, que ha provocado muchas reacciones de sorpresa en redes sociales, sino también la de Belén Esteban, que en todo momento se ha mostrado del lado de Rocío Carrasco... y sin embargo aplaudía las palabras de su compañera, dando a entender, así, que compartía la idea de que Raquel Mosquera había estado en desigualdad de condiciones. ¿Tendrá consecuencias?