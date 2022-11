Alba Carrillo recuerda su paso por la clínica López Ibor, especializada en salud mental. La colaboradora de 'Ya es mediodía' recibió en su nuevo programa de Mtmad 'Nos hemos liado' al influencer Luc Loren para hablar del presente y el futuro de las redes sociales además de revelar algunos de sus secretos mejor guardados como cómo fue su 'salida del armario' o cuáles son sus preferencias masculinas. Además, uno de los mejores amigos de Dulceida y protagonista de su docuserie 'Dulceida al desnudo', habló de la importancia de la salud mental y de cómo había cambiado la manera de tratar esta dolencia en los últimos años. "No se hablaba y ahora postcovid parece que nos hemos dado cuenta pero llevaba mucho existiendo", comentó.

Cuando estaban hablando de salud mental y los tabués sobre el tema, Alba Carrillo, que se recupera de su fractura en el brazo y sigue con cabestrillo, recordó su paso por la clínica López Ibor y el motivo de su ingreso. "Yo estuve ingresada en la López Ibor hace ya seis años, estuve un día ingresada porque tenía una depresión y tenía que descansar y no sabes cómo me pusieron. Solo un día porque luego me dio miedo por el tema prensa y tal... Me pusieron de ésta está loca, por tener una depresión me pusieron pingando y cada vez que me querían insultar me ponían una foto y me decían mira entrando en la López Ibor", dijo.

Alba Carrillo se sinceró sobre el motivo de su estancia en el centro especializado en salud mental. "Entré en depresión, estaba que no podía dormir y como yo iba a la terapia externa de la López Ibor me ingresaron para darme medicación y poder descansar" comentó. No es la primera vez que la colaborado habla, abiertamente, de su salud mental. Durante su estancia en 'GH VIP, en diciembre de 2019, Alba Carrillo se sinceró sobre la depresión que sufrió. "He estado verdaderamente triste, lo sabe la psiquiatra", ha dicho Alba rota. "Me he intentado reír, salir por la tagente, bromear por ocultarlo pero he pasado una depresión...", fueron sus palabras.