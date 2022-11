Una tarde más Lydia Lozano ha vivido una jornada laboral de incertidumbre y angustia en 'Sálvame'. Desde el principio del programa anunciaron que tenían que darle una pésima noticia a la periodista sobre su carrera profesional. Poco a poco los colaboradores del programa iba descubriendo la gran sorpresa que le deparaba a su compañera. Y tras varias horas en vilo, la cúpula desvelaba que Albano estará en 'Sálvame' y Lydia Lozano se derrumbaba. Lydia Lozano rompía a llorar ya solo viendo el tono que estaba cogiendo el comunicado, pero más aún al descubrir de qué se trataba que gran fantasma del pasado se sentará este sábado a las 22.00 horas en Telecinco en el programa en el que colabora Lydia.

Todo a raíz de las palabras de Patricia Donoso, la gran pesadilla de Ortega Cano, en el que afirmaba que había tenido algo con Albano. El cantante italiano afirmo que la abogada era "otra Lydia Lozano", y responderá a sus declaraciones así como a otros frentes.

Unas palabras que hacían estallar en lágrimas a Lydia Lozano, muy afectada la periodista comunicaba a sus jefes que se negaba en rotundo a sentarse a entrevistar a Albano, sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias laborales que esto pueda acarrear.

"Me da igual que me despidan pero yo no me voy a sentar con Albano. La peor noche que yo he pasado en Telecinco fue la noche en que se me propuso con cara a cara con él y Albano me rechazó", decía totalmente rota.

Una vez ya recompuesta, Lydia Lozano explicó sus razones para rechazar este nuevo cara a cara. Esta vez, Albano no ha puesto ninguna condición para su entrevista. "Yo no voy a pedir más perdón ni voy a hacer un circo, ni me voy a sentar, ni me voy a arrodillar. Toda la vida he pensado si yo como periodista debía entrevistarlo, pero yo no me voy a sentar. Ese rechazo público que me hizo y todo lo que sé por detrás, yo no me voy a sentar", ha dicho tajante.

Lydia Lozano dejaba caer que pueden echarla y que asume el despido, pero que no se va a sentar con él. "Han sido años y años pidiendo perdón", ha afirmado.