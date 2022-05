Ana María Aldón hizo su debut como diseñadora en la pasarela 'Sálvame Fashion Week' mostrando su primera colección con éxito en el plató. Sin embargo, la salida de sus diseños ha quedado en un segundo plano, tras las polémicas generadas en su entorno. La primera de ellas relacionada con Gloria Camila, quien no le prestó su apoyo después de la pasarela, algo a lo que la diseñadora y su marido han respondido; después por la fría bienvenida que dio a su marido, Ortega Cano, quien le sorprendió en el plató; pero también por su coincidencia con Rocío Carrasco, que no vio al viudo de su madre por tan solo unos minutos, pero sí que vio a la diseñadora. Al menos así lo han confirmado Ana María Aldón y Terelu Campos, a quien se lo confesó la propia Rocío, tal y como ha asegurado durante su colaboración en 'Viva la vida'.



"Nos vimos en el backstage", explicaba Ana María quien, muy escueta evitaba dar detalles del encuentro hasta que Terelu confirmaba que se había visto, saludado e incluso se habían dado dos besos. "Te voy a decir cómo fue: yo estaba preparándome en el backstage, ella me vio y vino a saludarme, me dio dos besos y me deseo suerte", detallaba la diseñadora que agradecía a la hija de Rocío Jurado haber tenido la educación de haberla saludado.

Gtres

Días antes Gloria Camila había negado que se produjera ningún encuentro con ella, lo que dio pie a preguntar en el plató cuál es exactamente la relación que mantienen la hija de Ortega Cano y su mujer. "No soy su madre, no soy su madrastra, no somos amigas...", explicaba Ana María quien dejaba claro que tenían una relación cordial y se llevaban bien ya que habían ido a comer juntas solas en alguna ocasión: "Fuimos en Navidades, dos meses después coincidimos y nos fuimos solas, también", añadía.

Sin embargo, estos detalles no acababan de convencer a sus compañeros quienes aseguraba que las críticas de Gloria Camila y el hecho que de Ana María no quisiera en un primer momento dar detalles de su encuentro con Rocío Carrasco, indicaban otra cosa. "Yo veo que no tienes buena relación con Gloria", explicaba Pilar Vidal, a lo que añadía que este distanciamiento podría haber venido dado por las primeras declaraciones de Ana María sobre su matrimonio en crisis: "Podría ser", matizaba Ana María, sin decir más.

