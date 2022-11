Carla Barber está viviendo una de las etapas más dulces de su vida. Embarazada de su segundo hijo, la doctora ha celebrado el bautizo de su primer bebé, Bastian, quien tiene ahora seis meses. El pequeño ha recibido el sacramento en las Palmas de Gran Canaria rodeado de su familia y amigos en una ceremonia que han disfrutado todos por todo lo alto y es que se trata de una de las primeras fiestas en las que el todavía bebé será el protagonista: "Nuestro príncipe ya está bautizado", afirmaba orgullosa la influencer quien ha compartido todos los detalles de esta celebración.

La que fuera concursante de Supervivientes, confesaba que estaba siendo una celebración muy especial y es que la influencer cuenta con una marcada cultura religiosa por lo que se trataba de un paso muy importante para ella y su familia. No obstante, la celebración ha querido ser lo más familiar posible con un círculo muy íntimo en el que no podían faltar su madre y su suegra.

dr.carlabarber Instagram

Para la ocasión, Carla Barber ha disfrutado de este día luciendo un diseño satinado ‘cut out’ en color verde firmado por Luis Berrendero con tirantes anchos y un top que dejaba los laterales del vestido al aire. Además, la influencer ha elegido para su pequeño Bastian un bonito traje bautismal en color crudo rematado con puntilla y lazada con unos leotardos blancos con los que combinar el traje

El conjunto además ha tenido un detalle de última hora y es que la suegra de Carla Barber le ha regalado una bonita esclava de plata con la inscripción 'Bastian', un detalle que sigue la tradición durante años. No obstante, la esclava no ha sido de su talla sino con vistas a que lo pueda usar en un futuro por lo que Carla confesaba que "hasta que le sirva le he perdido permiso para usarla ya".

Además, la doctora está en un momento muy dulce que se prolongará en el tiempo y es que, a su segundo embarazo también se la añade su futura boda pues tiene previsto celebrarla pronto después de que su pareja, el franco-monegasco Joseph, le pidiera matrimonio el pasado 2 de enero.