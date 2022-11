Carla Barber no para de dar buenas noticias: si hace 6 meses daba a luz a su primer hijo, Bastián, ahora ha revelado que está embarazada del que será su segundo hijo, pero la cosa no ha quedado ahí, porque también ha revelado ¡que se casa! La doctora estética y ex concursante de 'Supervivientes' está de lo más enamorada de su chico, el multimillonario venezolano Joseph, con el que lleva algo más de un año, pero lo cierto es que en su relación todo ha ido muy rápido, porque la pedida no ha sido ahora, ¡sino el pasado 2 de enero!



Ha sido la propia Carla la que lo ha confirmado en sus redes sociales. Ya desde hace meses existían los rumores de pedida de mano por las pistas que parecía estar dejando ella en su Instagram, donde es muy activa, pero ninguno de los dos quiso confirmar ni desmentir nada. Según ha contado Carla, Joseph quería que fuera una cosa íntima y prefería que no lo contara públicamente, "pero ahora ya me deja", ha afirmado. Esta, además, será su primera boda oficial, ya que, aunque celebró una gran fiesta de boda con el también doctor Camilo Esquivel en septiembre de 2018, nunca llegaron a firmar los papeles oficiales ni a cambiar su estado civil.

Además, Carla ha presumido de anillo de pedida que, conociendo el tren de vida que lleva ella, y sabiendo que él es millonario, no podía ser más que un ANILLAZO: se trata de una sortija muy sencilla de oro blanco, en la que el gran protagonista es un diamante solitario de varios quilates de talla ovalada. Un precioso anillo que ha combinado con otras joyas, pero que no ha pasado desapercibido en cuanto lo ha mostrado, provocando la pregunta de sus seguidores que, finalmente, se ha tornado en la confirmación.

Carla no puede estar más feliz: no le falta el trabajo en su clínica de medicina estética, tiene un hombre que le quiere, una familia que la adora y un hijo (con el segundo en camino) que es un sol. La canaria no le puede pedir más a la vida, especialmente tras la preciosa pedida de mano que le organizó su chico, con decenas de rosas rojas clavas en la arena de la playa de Maspalomas y él arrodillado entre sus familiares y amigos más cercanos. ¡Precioso!

