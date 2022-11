Carla Barber anuncia su segundo embarazo. La doctora ha utilizado su perfil de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, para compartir la buena nueva: en los próximos meses le dará un hermanito o hermanita a su hijo Bastian, que nació el pasado 2 de mayo. La especialista en medicina estética ha mostrado, con un emotivo vídeo, las reacciones que tuvo su familia al comunicarle su nuevo embarazo. "Un nuevo amor crece dentro de mí🤰 La familia aumenta y no podemos estar más felices 👨‍👩‍👦‍👦 !!! Estoy deseando contaros mucho más" escribió Carla junto al vídeo en el que se puede ver la felicidad de sus padres y otros miembros de su familia como su chico y padre de la criatura. "Yo quiero chico pero Joseph quiere una mini Carlita" se escucha decir en el vídeo a la doctora que ya está disfrutando de su embarazo mes a mes.

"Ya llevo un tiempito embarazada y la noticia del próximo domingo obviamente no es que estaba embarazada porque esa noticia la iba a contar hoy pero el próximo fin de semana, en el bautizo de Bastian, haremos el gender reveal. Yo no sé lo que es, la única que lo sabe es mi madre y mi chico pero yo no sé nada" contaba Carla Barber sobre su embarazo anunciando que, en unos días, celebrará el 'baby shower' para descubrir el sexo del bebé que espera. Entonces sabrá si es niño o niña y podrá elegir nombre entre los 300 más originales de niño y los 500 nombres de niña originales y poco comunes.

@dr.carlabarber Instagram

Carla Barber contesta a las críticas por su embarazo temprano

Carla Barber está emocionada con su segundo embarazo aunque algunos de sus seguidores le han hecho llegar sus críticas porque quedarse embarazada tan pronto después de una cesárea reciente y con la enfermedad cardiaca que padece. La doctora ha contestado, alto y claro, a una seguidora que la tachaba de 'irresponsable'. "Mi cesárea no es problema alguno. Lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podía quedarme embarazada con total seguridad... En cuanto a la enfermedad, lamentablemente no encontraron ninguna mutación genética en el estudio. Eso significa que no podríamos aislar la enfermedad haciendo selección de embrión y fecundación in vitro. Puedo ser muchas cosas pero la irresponsabilidad no es una de ellas. Te recomienda respirar profundo y alegrarte aunque sea un poco por mi y mi familia. Esto es una bendición", escribía rotunda. ¡Enhorabuena Carla!

@dr.carlabarber Instagram