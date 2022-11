María Escario ha dejado su nombre en la historia del periodismo y, sobre todo, de la televisión. Siendo una de las mujeres pioneras en ponerse frente a la cámara en unos informativos, la actual Defensora de al Audiencia de TVE ha recibido una de las peores noticias que podría: el fallecimiento de su madre. La periodista está pasando por uno de los momentos más tristes y es que se encontraba muy unida a ella, tanto, que se la conoce por el apellido de su madre, Escario, y no el de su padre, Rodríguez.



La periodista, que ha hecho carrera en RTVE desde que empezara hace 30 años, ha querido hacer público el dolor que siente tras este fallecimiento con un dulce mensaje dedicado a su progenitora: "Buen viaje, mamá, y hasta pronto. Descansa". Una frase que ha acompañado con una tierna fotografía en la que se las puede ver sentadas en un banco mirando el horizonte mientras María rodea a su madre con el brazo por detrás de la silla.

Buen viaje mamá y hasta pronto. Descansa pic.twitter.com/2YtSb0Bc8b — María Escario (@maria_escario) November 20, 2022

Para la periodista su madre no solo ha sido un gran apoyo personal sino también profesional y es que todos los reconocimientos a lo largo de su amplia trayectoria se los ha dedicado a su madre. El Ondas, la Medalla de Plata al Mérito Deportivo o el Premio Joan Ramon Mainat del FesTVal de Vitoria han sido algunos de los reconocimientos que ha recibido y dedicado a su madre. "Este premio es para ellas y sobre todo para verdadera María Escario, mi madre", aseguraba en el escenario del Consejo Superior de Deportes recibiendo la Medalla en 2011.

Julia Otero, Àlex Corretja, Ion Aramendi, Helena Resano o Rosa Villacastín han sido algunas de las profesionales que han tenido un mensaje de apoyo y ánimo a la periodista. "Un fuerte abrazo María. Quienes hemos pasado por ese trance sólo podemos darte un consejo: llora, llora todo lo que te apetezca, suaviza el dolor", le ha escrito esta última.