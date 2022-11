Amaia Montero ya se recupera en casa junto a los suyos tras un mes ingresada en la Clínica Navarra, en Pamplona. El pasado 15 de octubre saltaban todas las alarmas, cuando la cantante compartió una fotografía en blanco y negro en su Instagram, en la que aparecía despeinada, con el rostro serio y desmejorado. A la instantánea añadía el siguiente texto: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?". Unas palabras que borró poco después. Tras este post, la ex vocalista de 'La oreja de Van Gogh' ingresaba en una clínica para recupararse. Un ingreso del que ya ha sido dada de alta.

Tal y como se ve en las imágenes del número de Diez Minutos que ya está en los kioskos, Amaia abandonó la clínica en la que ha estado ingresada varias semanas. Llevaba dos enormes maletas con las iniciales de su nombre. Y su madre y su hermana se desplazaron hasta el centro médico para acompañarla y llevarla a casa. Fue su hermana, Idoia, la que hace unos días, afirmó que la cantante estaba "un poco mejor" y destacó que Amaia nunca ha estado sola, que tiene una familia que la apoya y que se está preocupando por ella en estos delicados momentos. También subrayó que cuando ella esté bien, será quien se ponga en contacto con sus fans para contarles lo que ha pasado y cómo se encuentra.

De momento, Amaia se mantendrá alejada de los medios y las redes sociales. En su último post, antes de su ingreso, Amaia publicó un post con la canción 'La boca del lobo', tema que publicó en 2019. Días antes había anunciado, que preparaba nuevo álbum en solitario, el quinto disco de estudio desde que inició su carrera en solitario.

